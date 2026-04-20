Conferencia de prensa de Arbeloa - Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, compareció ante los medios en la previa del duelo ante el Deportivo Alavés, en un contexto marcado por la reciente eliminación en la Liga de Campeones de la UEFA. El técnico reconoció que su equipo debe mejorar su rendimiento en liga y dejó entrever que existen factores que han condicionado los resultados domésticos en las últimas temporadas. "Tenemos mucho margen de mejora pero también ha habido otras circunstancias como pasó en el partido del Girona que expliquen por qué se ganan más champions que ligas", afirmó.
Arbeloa también se refirió a la exigencia constante que implica dirigir al conjunto blanco, subrayando que el club no permite detenerse ni en los éxitos ni en los fracasos. "No vale perder, pero tampoco ganar, porque no hay justificación que no te haga mirar al futuro", señaló, consciente de que el equipo podría encadenar su segunda temporada sin títulos. Aun así, el entrenador dejó claro que el enfoque está en el presente inmediato: "Quedan siete partidos y hay que ganar los siete y, cuando acabe, ver lo que hay que hacer".
Arbeloa no presta atención a los rumores
En cuanto a su situación personal, el técnico restó importancia a los rumores sobre su continuidad. "Soy madridista pero entrenador del Real Madrid y a mí no me compete esa decisión. Mi futuro no me importa, solo estos siete partidos que quedan", declaró, insistiendo en que su única prioridad es el cierre de la temporada. Además, destacó la comunicación constante con la directiva, aunque evitó profundizar en el tema: "Son decisiones que son de club más que de mí".
Finalmente, Arbeloa analizó algunos nombres propios del plantel y defendió el compromiso de sus jugadores. Salió en respaldo de Eduardo Camavinga, al asegurar que su expulsión ante el Bayern Múnich se debió a "un error grave del árbitro", y elogió el crecimiento de Arda Güler, así como el rendimiento de Kylian Mbappé. Además, rechazó la idea de falta de liderazgo en el vestuario y expresó confianza en la respuesta de la afición en el Santiago Bernabéu, asegurando que el equipo debe "ganarse los aplausos" con su desempeño en el campo.