 El Real Madrid se consagra campeón de la UEFA Youth League
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El Real Madrid se consagra campeón de la UEFA Youth League

La UEFA Youth League es la Champions de las categorías juveniles. El Real Madrid la gana por segunda vez en su historia.

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El Real Madrid se consagra campeón de la UEFA Youth League - EFE
El Real Madrid se consagra campeón de la UEFA Youth League / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid ha vuelto a escribir una página dorada en su cantera al proclamarse campeón de la UEFA Youth League por segunda vez en su historia. El filial dirigido por Álvaro López se impuso al Club Brujas en una emocionante final disputada en el Stade de la Tuilière de Lausana. El título no solo confirma el excelente momento de la cantera madridista, sino también su capacidad constante para competir al más alto nivel en Europa.

El encuentro comenzó con un dominio claro del conjunto merengue, que encontró recompensa gracias al gol de Jacobo Ortega en la primera mitad. Su actuación reflejó la superioridad del equipo blanco durante los primeros 45 minutos, donde impuso ritmo, orden y precisión. Sin embargo, el cuadro belga reaccionó tras el descanso y logró igualar el marcador por medio de Jensen, obligando a que el desenlace se definiera desde el punto de penalti.

Real Madrid campeón en penales

En la tanda decisiva emergió la figura del guardameta Javi Navarro, quien se convirtió en el héroe de la noche al detener dos lanzamientos. Su actuación fue determinante, tal como ya lo había sido en semifinales ante el Paris Saint-Germain, consolidándose como uno de los nombres propios del torneo. Gracias a su seguridad bajo los tres palos, el Juvenil A del Real Madrid logró sellar un triunfo que quedará en la memoria del club.

Este logro representa el segundo título del Real Madrid en la competición, tras el obtenido en 2020 frente al Benfica en Nyon. Aquel equipo, dirigido por Raúl González, contaba con jugadores que hoy ya destacan en el fútbol profesional.

En el palmarés histórico, el FC Barcelona lidera con tres títulos, seguido por el Chelsea FC y el propio Real Madrid con dos conquistas cada uno. Este nuevo trofeo reafirma el compromiso del club blanco con el desarrollo de jóvenes talentos y su ambición de seguir dominando el panorama europeo desde la base.

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El Real Madrid se consagra campeón de la UEFA Youth League - Agencia EFE

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