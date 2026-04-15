 Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid
Deportes

Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid

Santamaría integró el Real Madrid de Di Stéfano, Puskas y Gento, con el que obtuvo cuatro Copas de Europa y fue protagonista de una etapa histórica del club.

Compartir:
Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid - Real Madrid C.F.
Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid / FOTO: Real Madrid C.F.

El fútbol mundial está de luto tras conocerse el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las figuras más emblemáticas en la historia del Real Madrid. A los 96 años, el legendario defensor deja un legado imborrable tanto en el club blanco como en el deporte rey. La institución merengue expresó su profundo pesar mediante un comunicado en el que envió condolencias a su esposa Nora, a sus hijos, nietos, bisnietos, así como a todos sus seres queridos.

Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Uruguay, donde ya había destacado como uno de los mejores zagueros de su época. Durante nueve temporadas vistiendo la camiseta blanca, hasta 1966, se consolidó como un pilar fundamental en la defensa de un equipo que marcaría una era dorada en el fútbol europeo. Su elegancia, liderazgo y solidez lo convirtieron en un referente dentro y fuera del campo.

Descanse en paz, José Emilio Santamaría

A lo largo de su trayectoria con el conjunto madridista, Santamaría disputó 337 partidos y conquistó un palmarés extraordinario: cuatro Copas de Europa, una Copa Intercontinental, seis títulos de Liga y una Copa de España. Formó parte del histórico equipo que dominó el continente en sus primeros años, compartiendo vestuario con leyendas como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Francisco Gento y Raymond Kopa. Juntos, cimentaron la grandeza y el prestigio internacional del Real Madrid.

El presidente del club, Florentino Pérez, destacó que Santamaría será recordado como uno de los grandes símbolos del madridismo, subrayando su papel en la construcción del mito del club y su compromiso con los valores que representan a la institución. Más allá de sus logros deportivos, su figura encarnó el espíritu competitivo y la excelencia que han caracterizado al equipo a lo largo de su historia.

En el ámbito internacional, Santamaría defendió los colores de Uruguay en 25 ocasiones y posteriormente los de España en 16, participando en los Mundiales de Suiza 1954 y Chile 1962. Tras colgar las botas, inició una destacada carrera como entrenador, incluyendo su paso por la selección española y su etapa en el R. C. D. Espanyol, donde dejó una huella significativa. Hoy, el mundo del fútbol despide a una leyenda cuyo legado perdurará en la memoria colectiva de generaciones.

Foto embed
Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid - Real Madrid C.F.

En Portada

Diputados aprueban de urgencia nacional subsidio al combustible para mitigar impacto económicot
Nacionales

Diputados aprueban de urgencia nacional subsidio al combustible para mitigar impacto económico

08:47 PM, Abr 14
Magistrados de CC buscan que se conozcan acciones promovidas contra postuladora del MPt
Nacionales

Magistrados de CC buscan que se conozcan acciones promovidas contra postuladora del MP

05:22 PM, Abr 14
Exigen a nuevos magistrados de la CC resolver acciones sobre la Usact
Nacionales

Exigen a nuevos magistrados de la CC resolver acciones sobre la Usac

02:41 PM, Abr 14
Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madridt
Deportes

Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid

07:28 AM, Abr 15
Laporta califica de vergonzoso el arbitraje del Atlético-Barçat
Deportes

Laporta califica de "vergonzoso" el arbitraje del Atlético-Barça

07:11 AM, Abr 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalLiga NacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Estados UnidosIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos