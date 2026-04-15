Fallece José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid

El fútbol mundial está de luto tras conocerse el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las figuras más emblemáticas en la historia del Real Madrid. A los 96 años, el legendario defensor deja un legado imborrable tanto en el club blanco como en el deporte rey. La institución merengue expresó su profundo pesar mediante un comunicado en el que envió condolencias a su esposa Nora, a sus hijos, nietos, bisnietos, así como a todos sus seres queridos.
Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Uruguay, donde ya había destacado como uno de los mejores zagueros de su época. Durante nueve temporadas vistiendo la camiseta blanca, hasta 1966, se consolidó como un pilar fundamental en la defensa de un equipo que marcaría una era dorada en el fútbol europeo. Su elegancia, liderazgo y solidez lo convirtieron en un referente dentro y fuera del campo.
Descanse en paz, José Emilio Santamaría
A lo largo de su trayectoria con el conjunto madridista, Santamaría disputó 337 partidos y conquistó un palmarés extraordinario: cuatro Copas de Europa, una Copa Intercontinental, seis títulos de Liga y una Copa de España. Formó parte del histórico equipo que dominó el continente en sus primeros años, compartiendo vestuario con leyendas como Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Francisco Gento y Raymond Kopa. Juntos, cimentaron la grandeza y el prestigio internacional del Real Madrid.
El presidente del club, Florentino Pérez, destacó que Santamaría será recordado como uno de los grandes símbolos del madridismo, subrayando su papel en la construcción del mito del club y su compromiso con los valores que representan a la institución. Más allá de sus logros deportivos, su figura encarnó el espíritu competitivo y la excelencia que han caracterizado al equipo a lo largo de su historia.
En el ámbito internacional, Santamaría defendió los colores de Uruguay en 25 ocasiones y posteriormente los de España en 16, participando en los Mundiales de Suiza 1954 y Chile 1962. Tras colgar las botas, inició una destacada carrera como entrenador, incluyendo su paso por la selección española y su etapa en el R. C. D. Espanyol, donde dejó una huella significativa. Hoy, el mundo del fútbol despide a una leyenda cuyo legado perdurará en la memoria colectiva de generaciones.