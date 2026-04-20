 Neymar estalla contra los aficionados de su propio equipo
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Neymar estalla contra los aficionados de su propio equipo

"Ustedes están cruzando los límites", dijo Neymar luego de que su gesto al salir del campo fuera interpretado como provocación tras la derrota de Santos.

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Neymar, futbolista del Santos FC de Brasil - EFE
Neymar, futbolista del Santos FC de Brasil / FOTO: Agencia EFE

La tensión volvió a rodear a Neymar tras un nuevo episodio polémico vivido en el fútbol brasileño. El delantero fue protagonista luego de la derrota del Santos por 2-3 frente a Fluminense, en un partido correspondiente a la jornada 12 del Brasileirao. Al finalizar el encuentro, el atacante abandonó el campo realizando un gesto que muchos interpretaron como una reacción directa a los abucheos de la afición local.

El conjunto albinegro había logrado ponerse en ventaja en dos ocasiones durante el partido, pero terminó cediendo ante el empuje del equipo carioca. La derrota dejó al Santos en una situación comprometida, acercándose nuevamente a la zona de descenso. Este contexto provocó el descontento de los aficionados, quienes expresaron su frustración con silbidos al término del encuentro disputado en casa.

Neymar cree que la afición está cruzando la línea

En medio de ese ambiente hostil, Neymar, que disputó los 90 minutos, se retiró cabizbajo y con ambas manos cerca de las orejas, realizando un movimiento que fue ampliamente difundido en redes sociales. Mientras algunos lo interpretaron como un gesto de indiferencia hacia las críticas, el propio jugador salió rápidamente a desmentir esa versión y ofreció su explicación a través de sus plataformas digitales.

"Ha llegado el día en el que tengo que explicar un picor en la oreja. Gente, sinceramente, ustedes están exagerando demasiado y cruzando los límites... es muy triste tener que convivir con esto. No hay ser humano que lo aguante", expresó el delantero en sus redes sociales durante la madrugada del lunes. En otra reacción, más directa, respondió a una publicación mediática: "Salí tapándome la oreja un carajo. ¿No me puedo ni rascar el puto oído ahora? Que te den, ADM (gestor de redes sociales) de mierda".

La controversia no terminó ahí y generó diversas reacciones dentro del entorno futbolístico. Entre ellas, destacó la del exjugador Roberto Carlos, quien le envió un mensaje de apoyo y reflexión: "La cabeza en su sitio, suerte en junio; estamos juntos siempre. De la afición no hablo. Un abrazo". Este episodio llega en un momento delicado para Neymar, quien busca recuperar su mejor nivel con Santos y convencer al seleccionador Carlo Ancelotti de cara a una posible convocatoria con Brasil, en medio de dudas sobre su estado físico y continuidad competitiva.

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