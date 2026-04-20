 Mascotas del Mundial 2026: ¿Por qué son tres?
Deportes

¿Por qué cada Mundial tiene una mascota oficial? En este 2026 son tres

Las mascotas del Mundial tienen historia, estrategia y hasta identidad cultural. Desde 1966 acompañan cada Copa del Mundo, pero en 2026 habrá algo nunca antes visto: tres mascotas oficiales.

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Mascotas Mundial 2026, Redes sociales
Mascotas Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

Las mascotas de la Copa del Mundo no son un simple elemento decorativo. Desde su aparición en el Mundial de Inglaterra 1966, estos personajes se han convertido en una pieza clave dentro de la identidad visual y cultural del torneo más importante del fútbol.

A lo largo de los años, han evolucionado desde simples figuras infantiles hasta símbolos representativos de cada país anfitrión, combinando marketing, cultura y entretenimiento en un solo concepto.

El origen de una tradición mundialista

La primera mascota oficial fue Willie, un león con camiseta de la bandera británica que debutó en Inglaterra 1966. Su creación marcó un antes y un después en la forma en que se promocionaban los eventos deportivos a nivel global.

Desde entonces, cada Copa del Mundo ha contado con su propia mascota, diseñada para conectar con el público, especialmente con los niños, y para reforzar la identidad del país anfitrión.

Estas figuras ayudan a humanizar el torneo, convirtiéndolo en una experiencia más cercana, amigable y memorable para millones de aficionados.

Mucho más que un personaje

Las mascotas cumplen varias funciones dentro del Mundial:

·         Representan la cultura, tradiciones o símbolos del país anfitrión

·         Sirven como herramienta de marketing y mercadeo global

·         Generan identidad visual en productos oficiales

·         Conectan emocionalmente con el público, especialmente el infantil

Por eso, no es casualidad que muchas de ellas se vuelvan icónicas con el paso del tiempo, trascendiendo incluso más allá del torneo.

Las más recordadas en la historia

A lo largo de los años han existido mascotas que dejaron huella. Entre las más emblemáticas destacan:

·         Naranjito (España 1982), una fruta convertida en símbolo nacional

·         Footix (Francia 1998), el gallo que representó el orgullo francés

·         Zakumi (Sudáfrica 2010), el leopardo que conectó con toda una generación

·         Fuleco (Brasil 2014), inspirado en un armadillo en peligro de extinción

Cada una refleja el contexto cultural y social de su país, lo que explica por qué ninguna mascota es igual a otra.

Mundial 2026: una propuesta inédita

Para la Copa del Mundo de 2026, que será organizada por Estados Unidos, México y Canadá, la tradición da un giro histórico.

Por primera vez, el torneo contará con tres mascotas oficiales: Maple, Zayu y Clutch. Cada una representa a uno de los países anfitriones, simbolizando la unión de tres naciones en un mismo evento deportivo.

Esta decisión no solo responde a la naturaleza compartida del Mundial, sino también a la intención de resaltar la diversidad cultural de la región norteamericana.

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