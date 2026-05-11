 Guatemala anuncia primeros convocados para amistosos
Deportes

Guatemala anuncia primeros convocados para próximos amistosos

La Selección de Guatemala iniciará su preparación para los amistosos de junio ante República Checa, Ecuador y Austria.

Compartir:
Entreno de la Selección de Guatemala - FFG
Entreno de la Selección de Guatemala / FOTO: FFG

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala anunció este lunes la nómina de jugadores convocados para la semana de trabajo que se desarrollará del 13 al 16 de mayo, como parte de la preparación de la Selección Nacional de cara a los compromisos amistosos programados para junio. El cuerpo técnico continúa afinando detalles para una serie de encuentros internacionales que representarán una importante prueba para la Azul y Blanco frente a selecciones de alto nivel competitivo.

Guatemala afrontará una exigente gira internacional en territorio estadounidense, donde tendrá la oportunidad de medirse ante equipos ya clasificados a la Copa Mundial de 2026. El primer desafío será el 4 de junio contra República Checa en Nueva York. Posteriormente, el combinado nacional viajará a Columbus para enfrentar a Ecuador el 7 de junio y cerrará su preparación el 10 de junio frente a Austria en el histórico Rose Bowl, escenario reconocido por albergar grandes eventos deportivos internacionales.

Guatemala se prepara para sus partidos amistosos

Entre los futbolistas convocados para esta primera fase de entrenamientos destacan seis jugadores de Antigua GFC: José Ardón, José Morán, Óscar Santis, José Rosales, Óscar Castellanos y Jehú Fajardo. A ellos se suma Kevin Ramírez, representante de Malacateco, además de los legionarios Arian Recinos y Marcelo Hernández, quienes buscarán ganarse un lugar dentro de la convocatoria definitiva para los amistosos de junio.

La Federación también informó que en las próximas semanas se incorporarán más elementos provenientes de los clubes que ya concluyeron su participación en la Liga Nacional, entre ellos Comunicaciones. Más adelante se unirán los jugadores de Municipal y Xelajú MC, equipos que actualmente disputan las instancias finales del campeonato. También se incorporarán los legionarios cuando sus equipos en el extranjero tengan la autorización de liberarlos.

Foto embed
Once de la Selección de Guatemala en un partido amistoso en Miami - Archivo

En Portada

Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventivat
Nacionales

Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventiva

10:19 AM, Mayo 11
Zamora advierte sobre posible nueva orden de captura en su contrat
Nacionales

Zamora advierte sobre posible nueva orden de captura en su contra

09:19 AM, Mayo 11
Elección de rector: Salas aceptan para trámite acciones de amparo contra el CSUt
Nacionales

Elección de rector: Salas aceptan para trámite acciones de amparo contra el CSU

10:50 AM, Mayo 11
Tres bebés de menos de 7 meses mueren por sarampión: Salud detalla casos t
Nacionales

Tres bebés de menos de 7 meses mueren por sarampión: Salud detalla casos

10:52 AM, Mayo 11
Mundial 2026: comienza la cuenta regresiva para el torneot
Universo Futbol

Mundial 2026: comienza la cuenta regresiva para el torneo

07:37 PM, Mayo 10

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos