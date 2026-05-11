Guatemala anuncia primeros convocados para amistosos

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala anunció este lunes la nómina de jugadores convocados para la semana de trabajo que se desarrollará del 13 al 16 de mayo, como parte de la preparación de la Selección Nacional de cara a los compromisos amistosos programados para junio. El cuerpo técnico continúa afinando detalles para una serie de encuentros internacionales que representarán una importante prueba para la Azul y Blanco frente a selecciones de alto nivel competitivo.
Guatemala afrontará una exigente gira internacional en territorio estadounidense, donde tendrá la oportunidad de medirse ante equipos ya clasificados a la Copa Mundial de 2026. El primer desafío será el 4 de junio contra República Checa en Nueva York. Posteriormente, el combinado nacional viajará a Columbus para enfrentar a Ecuador el 7 de junio y cerrará su preparación el 10 de junio frente a Austria en el histórico Rose Bowl, escenario reconocido por albergar grandes eventos deportivos internacionales.
Guatemala se prepara para sus partidos amistosos
Entre los futbolistas convocados para esta primera fase de entrenamientos destacan seis jugadores de Antigua GFC: José Ardón, José Morán, Óscar Santis, José Rosales, Óscar Castellanos y Jehú Fajardo. A ellos se suma Kevin Ramírez, representante de Malacateco, además de los legionarios Arian Recinos y Marcelo Hernández, quienes buscarán ganarse un lugar dentro de la convocatoria definitiva para los amistosos de junio.
La Federación también informó que en las próximas semanas se incorporarán más elementos provenientes de los clubes que ya concluyeron su participación en la Liga Nacional, entre ellos Comunicaciones. Más adelante se unirán los jugadores de Municipal y Xelajú MC, equipos que actualmente disputan las instancias finales del campeonato. También se incorporarán los legionarios cuando sus equipos en el extranjero tengan la autorización de liberarlos.