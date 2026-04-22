 City derrota a Burnley y es líder de la Premier League
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Manchester City derrota a Burnley y es líder de la Premier League

Este sábado, el equipo de Pep Guardiola jugará la semifinal de la FA Cup con el Southampton.

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Erling Haaland, jugador del Manchester City
Erling Haaland, jugador del Manchester City / FOTO: EFE

Treinta y tres jornadas después, el Manchester City es líder de la Premier League. Después de 21 jornadas por detrás del Arsenal en la tabla, los de Pep Guardiola batieron este miércoles al Burnley, al que además descienden al Championship, y ascienden al primer puesto con cinco partidos por jugar.

La presión es total para los 'Gunners', que ya no tienen margen de fallo ante un City que sumó este miércoles su séptima victoria en los últimos nueve partidos. Empatados a puntos, la diferencia de goles da el liderato al City, que, sin embargo, no estará del todo contento con su visita a Turf Moor, porque pudo marcar muchos más goles y abrir aún más brecha.

Los aficionados más optimistas del Arsenal deseaban un pinchazo contra el Burnley, pero la estadística mostraba que esto era casi irreal. Desde la última vez que el Burnley rascó un empate en casa contra el City en 2018, los 'Sky Blues' han ganado los últimos catorce enfrentamientos con un total de 51 goles a favor y solo tres en contra.

Manchester City, líder

Ese optimismo duró cinco minutos, lo que tardó Erling Haaland en ganar una carrera ante los centrales y picar la pelota ante la salida de Martin Dubravka. Instantes antes, Rayan Cherki ya había estrellado un balón en el larguero, por lo que el gol tampoco pilló por sorpresa a un Burnley que pudo recibir varios goles más en la primera parte, pero que, por fortuna y por falta de puntería del City, tuvo el privilegio de irse vivo al descanso.

Tampoco les cambió mucho la vida irse 0-1 o 0-3, porque su plan poco cambió con miras a la segunda mitad. El City no sentenció y ellos siguieron dentro del encuentro, pero sin colmillo para hacer daño y tratar de atrasar su descenso al Championship.

El City, que sí buscó con algo más de ahínco el 0-2, tampoco perdió la cabeza. Ya habrá más partidos para engordar la diferencia de goles, pensaron los 'Sky Blues', que a falta de cinco partidos para el final ya han logrado el primer objetivo, reducir a cero la diferencia con el Arsenal.

Este fin de semana, mientras los de Mikel Arteta reciben al Newcastle United, ellos jugarán las semifinales de la FA Cup. La presión vuelve a estar en el tejado del Arsenal.

*Información EFE.

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