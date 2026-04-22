El Tottenham busca un psicólogo para apoyar a su plantilla

El Tottenham Hotspur atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente y ha decidido tomar medidas poco convencionales en su lucha por la permanencia. El club londinense ha publicado una oferta de trabajo para incorporar a un psicólogo deportivo que ayude a sus futbolistas a gestionar la presión en la recta final de la temporada, con el objetivo de evitar el descenso al Championship.
A falta de cinco jornadas para el cierre del campeonato, los ‘Spurs’ se encuentran a tan solo dos puntos de la salvación y arrastran una preocupante racha sin victorias en liga durante todo 2026. Sus únicos triunfos del año se produjeron en la UEFA Champions League, donde finalmente fueron eliminados en los octavos de final por el Atlético de Madrid. Esta situación ha encendido las alarmas en la institución, que busca reforzar no solo el aspecto táctico y físico, sino también el mental.
Tottenham vela por la salud mental de sus jugadores
En el anuncio oficial, el club destaca su compromiso por construir un entorno de alto rendimiento para su primer equipo masculino. El perfil buscado deberá liderar el apoyo psicológico a jugadores de élite, trabajando tanto de manera individual como colectiva, en estrecha colaboración con el cuerpo técnico y el personal de rendimiento. Además, se exige que el profesional cuente con credibilidad, discreción y la capacidad de generar confianza dentro de un entorno tan exigente como la Premier League.
El contexto histórico añade mayor peso a la situación actual. La última vez que el Tottenham descendió fue en la temporada 1976-1977, y desde entonces se ha mantenido en la élite del fútbol inglés. Sin embargo, el presente contrasta con los logros recientes del club, que hace apenas unos años disputó una final de Champions y, más recientemente, levantó la UEFA Europa League tras vencer al Manchester United. Hoy, con la permanencia en juego, la apuesta por la salud mental emerge como una herramienta clave para revertir la crisis.