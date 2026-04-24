 Suchitepéquez gana en cierre de la ida de cuartos de final
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Suchitepéquez gana en el cierre de la ida de cuartos de final

Este sábado, el cuadro mazateco buscará su boleto a semifinales para seguir en la lucha por el ansiado ascenso a Liga Nacional de Guatemala.

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Deportivo Suchitepéquez saca ventaja en la ida de los cuartos de final de Primera División
Deportivo Suchitepéquez saca ventaja en la ida de los cuartos de final de Primera División / FOTO: CSD Suchitepéquez

El Deportivo Suchitepéquez logró un valioso triunfo ante Deportivo Chiquimulilla en la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Futbol Primera División de Guatemala, y queda a las puertas de acceder a una semifinal, pero deberá hacer un partido muy inteligente en la vuelta, que se jugará este sábado.

En el estadio Carlos Salar Hijo de Mazatenango, en Suchitepéquez, se vivió una gran fiesta, la cual comenzó de mala forma con el gol del visitante Charles Martínez al minuto 61.

Pero con el apoyo de su afición, el equipo local pudo remontar con un autogol de Selvin Barlovento al 73 y de Jorge Matul al 82, pudieron darle vuelta al marcador y se llevó el triunfo.

Sabíamos que sería un partido complicado, estas llaves son así cerradas y llevamos ventaja de un gol, y ventaja es ventaja y la pelearemos allá. Sé que no vamos solos, Dios va con nosotros, y el sábado con fe y confianza puedo decir que no será la decepción".

Así la jornada de ida de cuartos de final

La jornada comenzó con el Coatepeque vs. San Pedro el pasado miércoles, pero una lluvia impidió que se desarrollara el segundo tiempo, el cual se completó ayer, y con un empate sin goles terminó el juego de ida.

El miércoles, Deportivo Nueva Santa Rosa sorprendió y venció 4-0 a Deportivo Gomerano dando así un paso importante para llegar a semifinales.

Por su parte, el jueves, Chichicasteco igualó con Los Peces Vela del Deportivo Iztapa a cero goles, dejando la serie totalmente abierta.

Y anoche, Suchitepéquez se impuso ante Chiquimulilla 2-1 y buscará en tierra visitante el boleto a semifinales. En el anterior certamen, estos equipos se enfrentaron y el boleto fue para el equipo que el sábado será local.

Coatepeque y San Pedro empatan en ida de cuartos de final

El juego de vuelta será el próximo domingo en territorio de los “Gallos” de San Pedro.

Partidos de vuelta de cuartos de final

  • Sábado 25 de abril: Chiquimulilla vs. Suchitepéquez a las 19:00 horas en el estadio Los Conacastes  
  • Domingo 26 de abril: Iztapa vs. Chichicasteco a las 11:00 horas en el estadio El Morón
  • Domingo 26 de abril: Gomerano vs. Nueva Santa Rosa a las 11:00 horas en el estadio Pedro Coronado
  • Domingo 26 de abril: San Pedro vs. Coatepeque a las 14:30 horas en el estadio municipal de San Pedro. 

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