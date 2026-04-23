Coatepeque y San Pedro empatan en ida de cuartos de final

La Liga Primera División de Futbol de Guatemala dio continuidad a los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, donde Coatepeque y San Pedro dieron vida al segundo tiempo del partido, el cual fue suspendido ayer debido a la fuerte lluvia y las malas condiciones en las cuales quedó el terreno de juego.
Es de recordar que ayer inició la etapa de cuartos de final de la llamada "Liga de Ascenso", donde en el estadio Israel Barrios de Coatepeque, Quetzaltenango, el Coatepeque F. C. era anfitrión de San Pedro, uno de los candidatos para lograr el ascenso a la Liga Nacional de Futbol de Guatemala.
Pero la lluvia imposibilitó que arrancara el segundo tiempo, y esa segunda etapa se realizaría este día a partir de las 09.00 horas. Por lo que la logística para ambos equipos debió ser modificada para encarar el compromiso de este jueves.
Empate sin goles
Siempre en el estadio Israel Barrios, y ya con un clima a su favor, el partido dio inicio al segundo periodo, donde el apretado marcador de 0-0 continuaba y no había forma que se rompiera.
Los equipos llegaron así al final del compromiso y con un 0-0 culminó esta serie entre coatepecanos y sampedranos.
Ahora, todo se decidirá en el partido de vuelta, el cual se jugará el domingo 26 de abril a las 14:30 horas en el estadio municipal San Pedro en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
El ganador de ese partido se convertirá en semifinalista del Clausura 2026. En el caso de San Pedro, la plantilla busca repetir la hazaña de llegar de nuevo a la final, así como lo hiciera en el Apertura 2025, para que de forma automática lograse el boleto directo de ascenso a la Liga Nacional.
- Nueva Santa Rosa 4-0 Deportivo Gomerano
- Coatepeque 0-0 San Pedro
- Jueves 23 de abril: Chichicasteco vs. Iztapa a las 15:30 horas en el estadio Tzocoma
- Jueves 23 de abril: Suchitepéquez vs. Chiquimulilla a las 19:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo