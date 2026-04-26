El Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio

El Inter Miami CF continúa sin encontrar el camino de la victoria en su nuevo hogar, el NU Stadium, tras empatar 1-1 frente al New England Revolution en un duelo correspondiente a la jornada más reciente de la MLS. A pesar del respaldo de su afición, el conjunto local volvió a dejar escapar puntos en casa, acumulando tres empates consecutivos en este escenario y prolongando una racha que comienza a generar inquietud.
El encuentro tuvo momentos de alta intensidad y figuras destacadas en ambos bandos. El español Carles Gil abrió el marcador en el minuto 56 con una definición de gran calidad, aprovechando un error defensivo del equipo local. Sin embargo, la reacción del Inter Miami llegó en el minuto 76 gracias al argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, quien capitalizó un rebote tras una jugada iniciada por Rodrigo De Paul y un remate previo de Luis Suárez.
El Inter Miami no encuentra el rumbo en el NU Stadium
Durante la primera mitad, el Inter Miami mostró una actitud ofensiva clara, impulsado por el liderazgo de Lionel Messi, quien generó peligro constante. No obstante, el portero rival Matt Turner se erigió como figura al evitar en dos ocasiones el gol con intervenciones de alto nivel. En el otro arco, Dayne St. Clair también tuvo un papel importante al contener los intentos del Revolution, que creció con el paso de los minutos.
En el tramo final, el conjunto local volcó sus esfuerzos en busca del triunfo, con Messi como eje creativo, pero sin la eficacia necesaria en los metros finales. La falta de contundencia, sumada a los riesgos asumidos en defensa, dejó abierta incluso la posibilidad de una derrota en los contragolpes visitantes. Al término del encuentro, Berterame resumió el sentir del equipo al admitir la frustración por no conseguir la primera victoria en casa, un objetivo que el Inter Miami sigue persiguiendo en su nueva etapa.