Árbitros para la ida de los cuartos de final del Clausura

La Comisión Arbitral de la Federación de Fútbol de Guatemala anunció oficialmente los nombramientos arbitrales para los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, una fase que promete emociones intensas desde el primer minuto. La actividad dará inicio este miércoles 29 de abril, con encuentros clave que comenzarán a perfilar a los contendientes al título.
La jornada del miércoles abrirá con el duelo entre Cobán y Mixco, programado para las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi, bajo la dirección arbitral de Bryan López. Más tarde, a las 19:00 horas, Antigua GFC recibirá a Comunicaciones en el Estadio Pensativo, en un compromiso que será dirigido por Sergio Reyna. Ambos encuentros generan altas expectativas, no solo por la calidad de los equipos, sino también por el papel que desempeñarán los árbitros en partidos de tanta exigencia.
Todo listo para la ida de los cuartos de final del Clausura 2026
La actividad continuará el jueves 30 de abril con otros dos enfrentamientos determinantes. Marquense se medirá ante Xelajú MC a las 16:30 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada, con Steb Morales como árbitro central. Finalmente, la jornada se cerrará con el choque entre Guastatoya y Municipal a las 19:00 horas en el David Cordón Hichos, donde Julio Luna será el encargado de impartir justicia en un duelo que también promete gran intensidad.
Cabe destacar que, según el reglamento vigente para esta fase, el primer criterio de desempate será la diferencia de goles en el marcador global. En caso de persistir la igualdad tras ambos partidos, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla de clasificación. Este formato elimina la posibilidad de tiempos extras o tandas de penales, lo que obliga a los clubes a gestionar cada minuto con inteligencia, conscientes de que su rendimiento previo en el torneo puede ser determinante en la serie.