 Federación se pronuncia por accidente en Vuelta Bantrab 2026
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Federación de Ciclismo se pronuncia tras accidente en Vuelta Bantrab 2026

Según el comunicado, la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala iniciará con los "procesos legales para esclarecer los hechos".

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Ciclista es trasladado a un centro asistencial tras accidente en Vuelta Bantrab 2026
Ciclista es trasladado a un centro asistencial tras accidente en Vuelta Bantrab 2026 / FOTO: Alejandro Chet

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC) emitió esta mañana un comunicado para pronunciarse sobre el incidente que involucró a dos motoristas particulares (tres tripulantes) y que produjeron una caída masiva en la etapa 1 de la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026, la cual en ese momento recorría los primeros kilómetros de la Autopista Palín, Escuintla.

"La Federación lamenta profundamente el incidente ocurrido durante el desarrollo de la 5ta. Vuelta a Bantrab en el cual se vieron involucrados ciclistas y persona de medios de comunicación", señala el comunicado de la también llamada Federación Guatemalteca de Ciclismo.    

De acuerdo con la información preliminar, la Federación explica: "El suceso se originó a raíz de la presencia de un motorista (imágenes de video muestran a dos motoristas -tres tripulantes-) en la vía de competencia, quien hizo caso omiso a las indicaciones de las autoridades encargadas de resguardo y seguridad del evento, generado una situación de riesgo que derivó en el accidente".      

Por aparte, la Federación asegura: "Iniciaremos con los procesos legales correspondientes para esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades que en derecho correspondan, en resguardo de la integridad de los atletas y del desarrollo seguro de nuestras competencias".

En la parte final de la comunicación oficial de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala recuerda: "Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de todos los participantes y continuaremos trabajando de la mano con las autoridades para fortalecer los protocolos en futuros eventos".

Fuerte accidente en inicio de Vuelta Bantrab 2026

Preliminarmente se informa que un motorista externo al evento fue quien provocó la caída de varios ciclistas.

Así fue el accidente

La primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 comenzó este miércoles 29 de abril a las 09:00 horas desde Amatitlán entre la fiesta que solamente da este hermoso deporte del pedal.  

La caravana multicolor partió sin novedad y bajo los controles estrictos de seguridad por parte de la organización, y cuando los ciclistas tomaron los primeros kilómetros de la autopista Palín, Escuintla, dos motocicletas externas del evento no respetaron las indicaciones de los comisarios y provocó al pelotón produciendo una fuerte caída.

De acuerdo a las imágenes que se viralizaron, se puede observar que el pelotón venía a toda velocidad por la autopista Palín, Escuintla, y dos conductores de motocicletas (tres tripulantes) no respetaron el recorrido e interrumpieron el paso de los ciclistas. Al momento de querer abandonar la cinta asfáltica, los motoristas quedaron en medio del pelotón y provocaron una múltiple caída. Se informó que un conductor fue detenido por autoridades de la Policía Nacional Civil. 

La primera etapa se pausó al menos 45 minutos y posteriormente se retomó el evento bajo el control de las autoridades. Llegando a la primera meta volante, ubicada en el Florido El Aceituno (kilómetro 43.4), la competencia nuevamente entró en su conteo oficial omitiéndose dicho premio intermedio.

De las tres metas volantes del día, solo estarían en juego la de Cocales (kilómetro 87) y la de San Antonio (kilómetro 121.4) en Suchitepéquez.  

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