 Barcelona: La Liga podría definirse este fin de semana
Deportes

La Liga de España podría definirse este fin de semana

Barcelona visita el sábado al Osasuna y el Real Madrid a Espanyol el domingo.

Compartir:
Barcelona busca título liguero este fin de semana
Barcelona busca título liguero este fin de semana / FOTO: EFE

Todo está aparentemente dicho en la competencia por el título de Liga, a falta de cinco jornadas, con la primera ocasión para ser campeón matemático del Barcelona, pendiente de su triunfo y del resultado del Real Madrid, mientras la agitación crece por la permanencia, aún incierta.

El conjunto azulgrana puede ganar este domingo la Liga. Subido en una racha de nueve triunfos seguidos, ganador de 21 de sus últimos 23 encuentros, inalcanzable para todos sus oponentes en esta campaña, incluido el Real Madrid, su segundo campeonato seguido es una cuestión de tiempo, salvo una caída estrepitosa e inaudita hasta ahora.

Son once puntos de ventaja a falta de quince por disputarse. Si el Barcelona suma cinco puntos en las últimas cinco citas será campeón, aunque lo gane todo el Real Madrid. Si el conjunto azulgrana se impone en el ‘Clásico’ de la siguiente jornada en el Camp Nou, también le bastaría con nada más eso, aunque pierda antes y después sus restantes partidos.

Para que sea ya, este sábado debe ganar a Osasuna en El Sadar, pero al mismo tiempo no tiene que hacerlo el Real Madrid el domingo ante el Espanyol.

Tras empate del Real Madrid, se abre la posibilidad de un “pasillo al campeón”

Esto debe pasar para que el Barcelona sea campeón ante Osasuna y sea recibido con pasillo en el clásico del 10 de mayo.

Así la cara del descenso

El descenso vibra. Una inquietud que afecta hasta diez equipos, ninguno de ellos con la certeza de la continuidad en Primera, todos aún por debajo de los 40 puntos y frente a la inseguridad que arroja la inestabilidad de esa competencia.

No están salvados ni Rayo Vallecano ni Valencia ni Espanyol, con 39 puntos. Tampoco el Elche o el Girona, con 38. Ni menos aún el Alavés, con 36, ni el Mallorca, con 35. Los siete están hoy fuera del descenso, que marca el Sevilla, con 34, en una situación límite que lo asoma al abismo. Penúltimo es el Levante, con 33. El Oviedo es último, con 28.

Sólo hay un duelo directo entre ellos esta jornada, el viernes entre el Girona y el Mallorca, mientras se dispara la exigencia del Sevilla, que recibirá el lunes a la Real Sociedad. Una prueba de carácter para el equipo andaluz, que ha perdido cuatro de sus últimos cinco choques.

Necesita ganar para salir del descenso, como también le ocurre al Levante, enfrentado el sábado al Villarreal y su fortaleza en el estadio de la Cerámica, con cinco triunfos seguidos. Por primera vez en mucho tiempo, los azulgranas tienen posibilidades de salir de las últimas tres posiciones en esta misma jornada, que mide la vida del Oviedo, todavía a siete puntos de la salvación antes de visitar al Betis en La Cartuja.

Foto embed
Barcelona y los mejores momentos de abril - @FCBarcelona_es

*Información EFE.

En Portada

Pappier: audiencia de Rodríguez fue normal, pero clave para entender la política de EE. UU. hacia Guatemalat
Nacionales

Pappier: audiencia de Rodríguez fue "normal", pero clave para entender la política de EE. UU. hacia Guatemala

05:18 PM, Abr 29
Denuncian que ataques contra defensores de derechos humanos aumentaron un 26%t
Nacionales

Denuncian que ataques contra defensores de derechos humanos aumentaron un 26%

09:38 PM, Abr 29
VIDEO: Trump recibe a los astronautas de la misión Artemis IIt
Internacionales

VIDEO: Trump recibe a los astronautas de la misión Artemis II

01:46 PM, Abr 29
Antonin Panenka: Yo a Vinícius no le dejaría tirar los penaltist
Deportes

Antonin Panenka: "Yo a Vinícius no le dejaría tirar los penaltis"

07:40 AM, Abr 30
La Liga de España podría definirse este fin de semana t
Deportes

La Liga de España podría definirse este fin de semana

07:20 AM, Abr 30

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralLiga NacionalReal MadridSemana SantaEE.UU.Estados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos