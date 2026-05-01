 Giorgian de Arrascaeta es operado y es duda para el Mundial
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Uruguay tiembla por lo sucedido a Giorgian de Arrascaeta

El jugador uruguayo es una pieza clave en el armado del técnico argentino Marcelo Bielsa.

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Giorgian de Arrascaeta, seleccionado de Uruguay
Giorgian de Arrascaeta, seleccionado de Uruguay / FOTO: @Uruguay

El centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta se operó ayer de la clavícula, a 46 días del debut de Uruguay en la Copa FIFA de verano 2026, según informó su club, el Flamengo brasileño.

El futbolista uruguayo fue operado en Río de Janeiro nada más al regreso de Argentina, donde el miércoles se fracturó la clavícula derecha en una caída que sufrió durante el partido de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

La intervención, que duró aproximadamente una hora, consistió en la fijación de la fractura con una placa y tornillos, según informó el club brasileño en una nota.

Operación fue un éxito

El médico Fernando Sassaki dijo que el procedimiento fue "un éxito", no se registraron complicaciones y está previsto que reciba el alta este viernes.

El tiempo estimado de recuperación tras la operación es de cerca de 45 días, según fuentes médicas del club citadas por medios locales.

Giorgian De Arrascaeta, de 31 años, es una de las estrellas del club brasileño y es un jugador fijo en la selección dirigida por el argentino Marcelo Bielsa.

Uruguay debutará en el Mundial el día 15 de junio ante Arabia Saudí y posteriormente se enfrentará a Cabo Verde y España, en el grupo H.

Perfil del jugador en Mundiales 

Giorgian De Arrascaeta, nacido el 1 de junio de 1994 en Nuevo Berlín, Uruguay, es un mediocampista ofensivo de 31 años que juega en el Flamengo de Brasil. Mide 1,74 metros y es uno de los jugadores más talentosos de la selección uruguaya en la última década, aunque su rol en los Mundiales ha sido secundario en minutos.

De Arrascaeta ha disputado dos Mundiales con Uruguay: Rusia 2018 y Catar 2022.

  • Rusia 2018: 2 partidos, 0 goles, 0 asistencias
  • Catar 2022: 2 partidos (1 como titular), 2 goles, 0 asistencias
  • Total en Mundiales: 4 partidos, 2 goles, 0 asistencias.
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Mensaje de la Selección de Uruguay para Giorgian de Arrascaeta - @Uruguay

*Información EFE.   

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