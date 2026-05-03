Inter Miami cae ante Orlando City luego de ir ganando 3-0

El Inter Miami vivió una de sus noches más desconcertantes en el NU Stadium, donde dejó escapar una ventaja de 3-0 para terminar cayendo 3-4 ante Orlando City. El conjunto liderado por Lionel Messi parecía tener el partido completamente bajo control tras una primera mitad brillante, pero terminó evidenciando fragilidades tanto físicas como mentales que le costaron muy caro.
Durante los primeros 45 minutos, el equipo de Miami dominó con claridad. Messi fue el eje de todas las acciones ofensivas: marcó un gol, asistió y estuvo cerca de ampliar su cuenta personal de no ser por la destacada actuación del guardameta canadiense Maxime Crépeau. El control del balón, la intensidad y la precisión hacían prever una victoria cómoda para los locales.
Remontada al Inter Miami
Sin embargo, el descuento de Ojeda al minuto 39 cambió el tono del encuentro. En la segunda mitad, aunque Messi volvió a aparecer con un doblete —incluido un penalti en el minuto 78—, el equipo perdió solidez defensiva y permitió que Orlando creciera en confianza. La visita aprovechó cada espacio y terminó dando vuelta al marcador en un cierre frenético que culminó con el gol de Tyrese Spicer en el minuto 93.
Este resultado agrava el preocupante inicio del Inter Miami en su nuevo estadio, donde aún no conoce la victoria tras cuatro partidos: tres empates y ahora una derrota. Lo que prometía ser una fortaleza se ha convertido en un escenario de dudas, dejando en evidencia que el equipo necesita mucho más que destellos individuales para sostener resultados en la temporada.