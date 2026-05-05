 Kompany prevé un Bayern-PSG similar al partido de ida
Deportes

Kompany prevé un Bayern-PSG similar al partido de ida

Kompany, técnico del Bayern Múnich fue claro antes del partido ante el PSG, "lo más pragmático es jugar a ganar", reafirmando su estilo ofensivo.

Compartir:
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich - EFE
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich / FOTO: Agencia EFE

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, anticipó un duelo vibrante en la vuelta ante el Paris Saint-Germain, asegurando que no espera grandes cambios en la propuesta de ninguno de los dos equipos. Tras el electrizante 5-4 de la ida, el entrenador considera que tanto su equipo como el rival mantendrán la misma identidad futbolística. "Hay que pensar en lo que ha llevado a los dos equipos hasta aquí. Eso es algo que no puedes cambiar en el último momento. Por eso es difícil imaginar que el PSG salga con un planteamiento distinto. Lo mismo vale para nosotros", explicó.

Kompany dejó claro que el enfoque del Bayern no se modificará por el contexto del marcador global. Más allá del resultado necesario para avanzar, el belga insistió en que la clave sigue siendo ganar el partido, sin importar el marcador exacto. "Algunos piden más pragmatismo pero lo más pragmático es jugar a ganar los partidos. Para ello se necesita hacer un gol más que el rival", subrayó, reafirmando su filosofía ofensiva.

Kompany comparte novedades de su equipo

Lejos de introducir cambios drásticos, el entrenador enfatizó la importancia de potenciar lo que ya ha funcionado a lo largo de la temporada. En ese sentido, señaló que el objetivo es perfeccionar aspectos puntuales del juego. "Se trata de afinar pequeños detalles. Los jugadores tienen que ser fortalecidos en aquello que han hecho bien a lo largo de la temporada", agregó, mostrando confianza en el trabajo previo de su plantilla.

Además, Kompany descartó cualquier innovación táctica de última hora, priorizando el protagonismo de sus futbolistas en un partido de alta exigencia. "Responder afirmativamente a esa pregunta sería una respuesta idiota. Un partido como el de mañana es un partido de los jugadores, no del entrenador. Mi papel es fortalecerlos", afirmó. En cuanto al estado físico del equipo, confirmó que solo Serge Gnabry será baja, mientras que el resto de los jugadores ya están disponibles tras regresar a los entrenamientos.

Foto embed
Celebración del Bayern Múnich - Agencia EFE

En Portada

Funcionarios penitenciarios son procesados por caso de construcciones no autorizadas en Pavoncitot
Nacionales

Funcionarios penitenciarios son procesados por caso de construcciones no autorizadas en "Pavoncito"

07:07 AM, Mayo 05
Diputado cuestiona gastos millonarios de SAAS y solicita informet
Nacionales

Diputado cuestiona gastos millonarios de SAAS y solicita informe

07:45 AM, Mayo 05
Cámaras revelan modus operandi de motoladrones en zonas 9, 10, 13 y 14t
Nacionales

Cámaras revelan modus operandi de motoladrones en zonas 9, 10, 13 y 14

07:47 AM, Mayo 05
Kompany prevé un Bayern-PSG similar al partido de idat
Deportes

Kompany prevé un Bayern-PSG similar al partido de ida

09:48 AM, Mayo 05
La tenista Aryna Sabalenka sugiere boicotear Roland Garrost
Deportes

La tenista Aryna Sabalenka sugiere boicotear Roland Garros

08:52 AM, Mayo 05

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos