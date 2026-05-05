Kompany prevé un Bayern-PSG similar al partido de ida

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, anticipó un duelo vibrante en la vuelta ante el Paris Saint-Germain, asegurando que no espera grandes cambios en la propuesta de ninguno de los dos equipos. Tras el electrizante 5-4 de la ida, el entrenador considera que tanto su equipo como el rival mantendrán la misma identidad futbolística. "Hay que pensar en lo que ha llevado a los dos equipos hasta aquí. Eso es algo que no puedes cambiar en el último momento. Por eso es difícil imaginar que el PSG salga con un planteamiento distinto. Lo mismo vale para nosotros", explicó.
Kompany dejó claro que el enfoque del Bayern no se modificará por el contexto del marcador global. Más allá del resultado necesario para avanzar, el belga insistió en que la clave sigue siendo ganar el partido, sin importar el marcador exacto. "Algunos piden más pragmatismo pero lo más pragmático es jugar a ganar los partidos. Para ello se necesita hacer un gol más que el rival", subrayó, reafirmando su filosofía ofensiva.
Kompany comparte novedades de su equipo
Lejos de introducir cambios drásticos, el entrenador enfatizó la importancia de potenciar lo que ya ha funcionado a lo largo de la temporada. En ese sentido, señaló que el objetivo es perfeccionar aspectos puntuales del juego. "Se trata de afinar pequeños detalles. Los jugadores tienen que ser fortalecidos en aquello que han hecho bien a lo largo de la temporada", agregó, mostrando confianza en el trabajo previo de su plantilla.
Además, Kompany descartó cualquier innovación táctica de última hora, priorizando el protagonismo de sus futbolistas en un partido de alta exigencia. "Responder afirmativamente a esa pregunta sería una respuesta idiota. Un partido como el de mañana es un partido de los jugadores, no del entrenador. Mi papel es fortalecerlos", afirmó. En cuanto al estado físico del equipo, confirmó que solo Serge Gnabry será baja, mientras que el resto de los jugadores ya están disponibles tras regresar a los entrenamientos.