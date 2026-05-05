 Portero sale del retiro y vuelve a jugar futbol con 70 años
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Un portero sale del retiro y vuelve a jugar futbol con 70 años

En el duelo entre CD Colunga y CD Praviano, un arquero de 70 años hizo historia en la quinta categoría de su país, un hecho que fue reconocido por la Real Federación Española de Fútbol.

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Ángel Mateos salió del retiro y volvió a jugar futbol con 70 años - instagram @cdcolunga
Ángel Mateos salió del retiro y volvió a jugar futbol con 70 años / FOTO: instagram @cdcolunga

El regreso de Ángel Mateos al fútbol federado no fue un simple gesto simbólico, sino un hecho histórico que capturó la atención del deporte español. A sus 70 años, el portero volvió a disputar un partido oficial en la Quinta División, concretamente en la Tercera Federación, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en lograrlo. Este acontecimiento, avalado por la Real Federación Española de Fútbol, marcó un precedente sin igual y reavivó el debate sobre los límites de la edad en el deporte profesional.

El escenario elegido fue el enfrentamiento entre el CD Colunga y el CD Praviano, un partido que no tenía implicaciones en la clasificación, ya que ambos equipos habían asegurado su permanencia. Esta circunstancia permitió que el club asturiano alineara a Mateos durante los primeros veinte minutos, brindándole la oportunidad de despedirse del fútbol competitivo en un contexto especial. Más allá del resultado, el encuentro se transformó en una celebración de la trayectoria y la perseverancia.

Día especial para el portero Ángel Mateos

Durante su breve pero significativa participación, Mateos dejó destellos de su calidad al detener un disparo a ras de suelo, demostrando reflejos que desafiaban su edad. Aunque recibió un gol tras un saque de esquina, su actuación fue recibida con una ovación del público presente. La imagen de su nieto observándolo desde la grada añadió una dimensión emotiva al momento, simbolizando la conexión entre generaciones y el legado que trasciende el tiempo.

Lejos de ser un acto improvisado, su regreso fue el resultado de una constante vinculación con el fútbol. Tras retirarse en 1998, Mateos se mantuvo activo como entrenador de porteros y colaborador del Colunga, participando en entrenamientos y partidos informales. Su inclusión en este encuentro respondió a una condición clara: no interferir en los objetivos deportivos del equipo. Así, su historia no solo resalta una marca histórica, sino que reafirma que la pasión, el compromiso y el amor por el fútbol pueden superar cualquier barrera cronológica.

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