Sub-20 de Guatemala conoce a rivales para Premundial 2026

Este día, la Selección Nacional de Guatemala, categoría Sub-20, que dirige el técnico argentino Sebastián Bini, conoció a sus rivales a enfrentar en el Premundial Sub-20 de Concacaf 2026, el cual se celebrará en México entre julio y agosto del presente año. El Premundial servirá para dar a los participantes boletos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y a los Juegos Olímpicos de Verano 2028.
A Guatemala le ha tocado un grupo muy difícil: México, el anfitrión; Costa Rica y Antigua y Barbuda.
Los grupos para el Premundial 2026 en México
- Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití
- Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda
- Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá y Jamaica
Esto dijo Sebastián Bini
El director técnico de la Sub-20 de Guatemala, Sebastián Bini, se refirió a los rivales que tendrá que enfrentar para poder clasificar al tercer mundial de la categoría para los chapines.
"La verdad que ya le pusimos nombres a los rivales. Nos tocaron tres equipos importantes, pero estamos convenidos del trabajo que hacemos y tenemos mucha expectativa e ilusión", fueron las primeras palabras de Sebastián Bini.
El técnico sudamericano añadió: "México es el anfitrión, es una selección que en las últimas eliminatorias Sub-20 nos ha tocado y sabemos la dificultad; Costa Rica, un clásico centroamericano, un partido hermoso para jugar; y de Antigua y Barbuda, ya sabemos del crecimiento de las islas y características".
Sebastián Bini confirma además que, estará trabajando con una plantilla de 24 jugadores de campo más tres porteros para luego hacer más chiquita la lista, porque el listado final será de 21. Los trabajos de la Selección comenzarán el 1 de junio hasta que termine la eliminatoria.
#VamosGuate | Sebastián Bini, técnico de la Sub-20 de Guatemala, se refiere al sorteo donde se conocieron a los rivales de la "Bicolor" para el Premundial 2026. ? FFG.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 7, 2026
Grupo B: Antigua y Barbuda, México, Costa Ria y Guatemala.
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Rumbo al Mundial 2027
Las 12 selecciones que participarán en el Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 incluyen a las seis mejores clasificadas en el Ranking Sub-20 Concacaf a octubre de 2025: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala, las cuales fueron preclasificadas directamente al Campeonato.
A ellas se unieron Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, que aseguraron su lugar a través de las Clasificatorios Sub-20 Concacaf 2026, disputadas del 23 de febrero al 4 de marzo de 2026.
El torneo también servirá como competencia clasificatoria para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y el Torneo Olímpico de Futbol Masculino de los Juegos Olímpicos de Verano 2028.
Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales del Premundial clasificarán al Mundial 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que el campeón del torneo también obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Verano 2028. En caso de que Estados Unidos sea el campeón (ya clasificado como país anfitrión de los Juegos Olímpicos), el cupo olímpico será otorgado al subcampeón.