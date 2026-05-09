Nicholas Hagen visita el Consulado de Guatemala en Columbus

El portero guatemalteco, Nicholas, Hagen, esta vez dejó las canchas de futbol y su tradicional indumentaria de portero, para vestirse de gala y tener una reunión fuera del contexto del futbol: Visitar el Consulado de Guatemala en Columbus, pero ¿cuál fue el motivo de la visita?
Mediante su página web Sala de Prensa, el Gobierno de la República de Guatemala brindó detalles de esa visita especial del portero y seleccionado nacional Nicholas Hagen.
De acuerdo a una nota firmada el viernes 8 de mayo, "el cónsul general de Guatemala en Columbus, Carlos José Escobedo, y funcionarios consulares recibieron la visita del futbolista guatemalteco Nicholas Hagen, guardameta del Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS), la principal liga profesional de futbol en Estados Unidos y Canadá".
Asimismo, amplió que: "Durante el encuentro se conversó sobre temas de interés para la comunidad guatemalteca en la región y posibles iniciativas conjuntas para estrechar el acercamiento con los connacionales".
Por último, y tras la visita de Hagen al Consulado de Guatemala en Columbus, donde tuvo la oportunidad de conversar con funcionarios, y compartir un momento con el personal de dicha representación consular expresó: "La sede consular reconoció el ejemplo y la disciplina de compatriotas como Hagen, quienes proyectan el nombre de Guatemala en el ámbito deportivo internacional".
La actualidad de Nicholas Hagen
Nicholas Hagen se mantiene estable en Columbus Crew de la MSL con contrato vigente, pero con minutos limitados en club. Su protagonismo actual se centra más en la Selección de Guatemala, donde sigue siendo pieza clave, aunque no estuvo en el partido amistoso ante Argelia, el cual se jugó en Italia y donde la "Bicolor" obtuvo el peor de los resultados en la era Tena: 7-0.
Nicholas Hagen es un portero guatemalteco de 29 años (nacido el 2 de agosto de 1996) y juega en el Columbus Crew de la MLS. Es titular habitual de la Selección de Guatemala.
En la MLS 2026: Ha tenido muy poca actividad. En 2025 jugó poco (alrededor de 3 apariciones), afectado por una lesión en el muslo/abductor que sufrió durante la Copa Oro con Guatemala, lo que lo dejó fuera varias semanas.
Con Guatemala, sigue siendo el portero principal. Recientemente fue mencionado para convocatorias (como amistosos de junio 2026 ante República Checa, Ecuador y Austria).