 Resultados que benefician a Mixco y a Cremas para la final
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Esto necesita Mixco y Comunicaciones para revertir la historia

Los "Chicharroneros" tiene el panorama más complicado para acceder a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

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Deportivo Mixco busca ser finalista del Clausura 2026
Deportivo Mixco busca ser finalista del Clausura 2026 / FOTO: Mixco Oficial

Este sábado arrancan las semifinales de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde Municipal y Xelajú partirán como grandes favoritos para llegar ala final. ¿Pero qué necesitan Mixco y Comunicaciones para revertir la historia?

Para este Clausura 2026, la Liga Nacional implementa un nuevo sistema de competición, donde al existir un empate en la serie final (goles anotados menos goles recibidos), habrá un criterio de desempate que da valor a la posición que los equipos lograron en la tabla de clasificación.

Ane esa nueva regla, y con el panorama de los partidos de ida, esto es lo que necesitan los clubes para avanzar a la final de la competición:

  • Deportivo Mixco: Debe ganar con un marcador de 3-0 o cualquier marcador con diferencia de tres goles, de lo contrario, el finalista será Municipal
  • Comunicaciones: Debe ganar 1-0 p cualquier marcador por diferencia de un gol; otro resultado, enviará a Xelajú a la final del certamen
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Deportivo Mixco y el banderazo de la afición, previo al juego de Municipal - Mixco Oficial

Los partidos de vuelta

Este sábado la fiesta de los partidos de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Nacional llega al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol con el compromiso entre Municipal y Mixco a partir de las 18.00 horas.

Y para el domingo, a las 19:00 horas, en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango se librará la batalla de las batallas entre Xelajú y Comunicaciones, que además de jugarse un boleto a la final de la competición, también se juegan una clasificación a la Copa Centroamericana 2026, donde ya están clasificados de forma oficial: Mixco, Antigua y Municipal. 

  • Sábado 9 de mayo: Municipal vs. Mixco a las 18:00 horas con arbitraje de Mario Escobar. Serie 2-0 a favor de los "Rojos"
  • Domingo 10 de mayo: Xelajú vs. Comunicaciones a las 19:00 horas con arbitraje de Walter López. Serie 2-2.
Clausura 2026: Xelajú y Municipal buscan celebrar en casa

Este sábado y domingo se conocerán a los dos finalistas del campeonato y al cuarto representante de Guatemala en la Copa Centroamericana 2026.

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