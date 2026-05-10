Apedrean el bus del Real Madrid en su llegada al Camp Nou

El autobús del Real Madrid fue apedreado este domingo durante su llegada a las inmediaciones del Camp Nou, escenario del clásico liguero frente al FC Barcelona. El incidente ocurrió aproximadamente una hora y media antes del inicio del encuentro y provocó la rotura de una de las lunas del vehículo que trasladaba a la expedición madridista. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles daños personales entre los integrantes del club blanco.
El ambiente en los alrededores del estadio estuvo marcado por la presencia masiva de aficionados, bengalas y una gran cantidad de humo, factores que complicaron el acceso de ambos equipos al recinto deportivo. De acuerdo con reportes preliminares, el autobús del conjunto azulgrana también habría recibido algunos impactos mientras ingresaba al estadio, aunque no sufrió daños de consideración. Incluso, parte de la afición culé confundió inicialmente el vehículo de su propio equipo con el del conjunto merengue.
No es la primera vez que apedrean un bus en el Camp Nou
No es la primera vez que se registran incidentes similares en las inmediaciones del Camp Nou. En anteriores visitas a la ciudad condal, clubes como el Atlético de Madrid también denunciaron daños en sus autobuses durante compromisos de Copa del Rey y Liga de Campeones. La elevada concentración de aficionados en la travesera de Les Corts y las dificultades para controlar el flujo de personas han generado antecedentes de tensión en los accesos al estadio.
Las obras de remodelación del Camp Nou han obligado a modificar las rutas habituales de ingreso de los vehículos oficiales, que ahora deben atravesar calles más estrechas y con menor margen de seguridad. Esta situación ha dificultado el trabajo de las autoridades encargadas del operativo previo a los partidos de alta convocatoria, especialmente en encuentros de máxima rivalidad como el clásico español.