 El colombiano James Rodríguez estaría cerca del retiro
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El colombiano James Rodríguez estaría cerca del retiro

Con solo cuatro partidos disputados en Minnesota United, James Rodríguez se despediría del club la próxima semana y el Mundial sería su último torneo como profesional.

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James Rodríguez, capitán de la Selección de Colombia - instagram @jamesrodriguez10
James Rodríguez, capitán de la Selección de Colombia / FOTO: instagram @jamesrodriguez10

James Rodríguez afronta una etapa decisiva en su carrera profesional, marcada por la inminente finalización de su vínculo con el Minnesota United de la Major League Soccer. Según reportes de la prensa especializada, el mediocampista colombiano dejará el club en los próximos días, incluso antes de cumplir por completo el contrato que lo unía a la institución estadounidense. Su salida lo dejará como agente libre de cara a los próximos meses.

A sus casi 35 años, el talentoso zurdo aparece en la recta final de su trayectoria en el fútbol de clubes, con un calendario inmediato que aún contempla su participación en algunos compromisos de la MLS. No obstante, todo apunta a que su despedida del fútbol estadounidense está cerca, en medio de una etapa en la que su protagonismo ha sido limitado y su impacto estadístico, discreto.

¿Qué le depara a James Rodríguez?

James se incorporará a la selección de Colombia para iniciar la preparación rumbo al Mundial de 2026 en las próximas semanas según prensa allegada al jugador cafetero. Este torneo aparece como una cita clave en su carrera, no solo por lo deportivo, sino también porque podría representar su última gran participación internacional con la camiseta de su país, al que ha liderado durante más de una década.

En el entorno del jugador se ha especulado con la posibilidad de que el Mundial marque el cierre de su carrera profesional, aunque todavía no existe una confirmación oficial. Lo cierto es que, tras una trayectoria de casi dos décadas en la élite del fútbol mundial, James Rodríguez se encuentra en un punto de definición, donde el próximo gran torneo podría simbolizar el inicio del adiós definitivo al fútbol profesional.

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James Rodríguez, capitán de la Selección de Colombia - instagram @jamesrodriguez10

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