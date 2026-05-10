Jugadores del Barça dedican el título al padre de Flick

El vestuario del FC Barcelona convirtió la conquista de LaLiga en un homenaje cargado de emoción hacia el entrenador alemán Hansi Flick, quien dirigió el Clásico ante el Real Madrid horas después del fallecimiento de su padre. Tras el triunfo 2-0 en el Spotify Camp Nou, varios jugadores azulgranas dedicaron palabras especiales al técnico, destacando su fortaleza y la influencia que ha tenido en el equipo durante toda la temporada.
Uno de los más emotivos fue Pedri, quien aseguró que el grupo quería dedicarle el título a su entrenador en un momento tan delicado. "Me gustaría estar manteándole ahí. Lo queríamos hacer por él, por la pérdida que ha tenido hoy y por todo lo que nos ha dado. Va dedicado al cielo para el padre de Flick. Todo va a por él", declaró el centrocampista a Movistar Plus. Además, el futbolista canario resaltó la importancia de haber asegurado el campeonato precisamente en un Clásico. "Queda para la historia. Lo hemos hecho en un gran partido, dominando. Han tenido pocas ocasiones y muy contento con otro título de Liga", expresó.
El vestuario del Barça junto a Hansi Flick
Por su parte, Frenkie de Jong valoró el significado especial que tuvo este campeonato para la plantilla azulgrana. "Todos los títulos son especiales. Este más porque lo ganamos contra el Real Madrid en casa. Ahora toca disfrutarlo con la gente", afirmó el neerlandés. El mediocampista también elogió la manera de trabajar de Flick y la confianza que transmite a sus dirigidos. "Flick tiene las ideas muy claras. Y a la vez da mucha libertad para los jugadores para poder demostrar la calidad que tenemos", comentó, antes de recalcar que el siguiente gran objetivo del club será conquistar la Liga de Campeones.
El brasileño Raphinha también dedicó unas palabras llenas de afecto hacia el entrenador alemán, reconociendo el respaldo que ha recibido desde su llegada al banquillo culé. "Tenemos la costumbre de decir que el fútbol te da familia. Para mí es un padre. Me ha hecho creer en mí otra vez", manifestó el atacante. Raphinha además destacó la capacidad de reacción del equipo después de un inicio de campaña irregular. "Pasamos al principio de Liga momentos que no nos gustaron, pero después fuimos espectaculares", señaló el brasileño, reflejando el espíritu de superación de un Barcelona que cerró la temporada celebrando el título junto a su afición y dedicándolo a su entrenador en uno de los días más difíciles de su vida.