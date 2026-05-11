Contreras comparte mensaje tras eliminación de los cremas

La eliminación de Comunicaciones FC en las semifinales del torneo Clausura dejó una profunda sensación de tristeza entre sus aficionados, pero también marcó el cierre oficial de una etapa histórica para José Manuel Contreras. El experimentado mediocampista, conocido popularmente como el "Moyo", se despidió del futbol profesional sin poder cumplir el sueño de retirarse con el ansiado título 33 del conjunto crema, luego de quedar fuera frente a Xelajú MC.
El pasado 1 de mayo, Contreras anunció su retiro tras más de dos décadas defendiendo la camisola de Comunicaciones, club con el que construyó una carrera llena de éxitos, liderazgo y momentos memorables. Aunque en este torneo tuvo poca participación, la decisión no estuvo relacionada con una falta de condiciones futbolísticas, sino con la escasa confianza que recibió por parte del entrenador Marco Antonio Figueroa, quien prácticamente lo dejó al margen durante la fase final del campeonato.
El último mensaje del 'Moyo' Contreras
A pesar de ello, el "Moyo" recibió el cariño de la afición en la serie de cuartos de final frente a Antigua GFC, donde fue ovacionado cada vez que apareció en escena. Sin embargo, no tuvo participación ni en esa llave ni en la semifinal ante Xelajú, por lo que su despedida deportiva terminó desde el banquillo.
Tras consumarse la eliminación, el histórico volante compartió un breve pero emotivo mensaje en sus redes sociales: "Gracias por todo querido futbol", palabras que rápidamente generaron reacciones de aficionados, compañeros y figuras del deporte guatemalteco.
Aunque el retiro oficial ya se produjo, la historia de José Manuel Contreras con el futbol todavía tendrá un último capítulo. Para julio está previsto un partido de homenaje en su honor, un evento que promete reunir a excompañeros, aficionados y figuras del balompié nacional para rendir tributo a uno de los futbolistas más talentosos e influyentes que ha dado Guatemala en las últimas décadas.