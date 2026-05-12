Hansi Flick confirma que renovará con el Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confirmó este martes que continuará al frente del conjunto azulgrana hasta 2028, con un año adicional opcional, en una decisión que fortalece el proyecto deportivo del club tras una temporada cargada de éxitos. El técnico alemán expresó su satisfacción por seguir vinculado a la entidad catalana y destacó la confianza que ha recibido desde su llegada al banquillo culé. "Estoy muy agradecido al club por poder entrenar hasta 2028. El club tendrá el derecho de pararlo, yo también. Ya se hablará de ese año opcional", afirmó durante la conferencia de prensa previa al duelo liguero frente al Deportivo Alavés.
Flick también dejó claro que su ambición sigue intacta y que el gran objetivo del equipo es volver a conquistar Europa. "En los últimos días, me ha quedado claro que estoy en el lugar adecuado. Ahora hay que trabajar más duro, alcanzar el mejor nivel y conseguir títulos. Todos tienen ese sueño de ganar la ‘Champions’ y lo volveremos a intentar", señaló el estratega, quien ha logrado devolver la ilusión a la afición blaugrana. Sus declaraciones llegan apenas un día después de la multitudinaria celebración del título de LaLiga conseguido ante el Real Madrid CF en el Spotify Camp Nou.
Flick seguirá al frente el Barça
Durante la comparecencia, el técnico alemán también se refirió a distintos temas relacionados con la actualidad del plantel. Flick elogió el apoyo recibido por los aficionados durante la rúa celebrada en Barcelona y reconoció que fue "muy emotivo ver lágrimas en los ojos de la gente". Asimismo, comentó la polémica generada por Lamine Yamal tras aparecer con una bandera palestina durante los festejos. "Son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo... es su decisión. Tiene 18 años", expresó el entrenador, evitando profundizar en la controversia.
En el plano deportivo, Flick aseguró que el equipo mantiene la motivación de cerrar la temporada con 100 puntos, una marca histórica para el club que únicamente logró el Barça de Tito Vilanova en la campaña 2012-13. Además, habló sobre el futuro de futbolistas como Marcus Rashford y Robert Lewandowski, dejando abierta la posibilidad de cambios en la plantilla. "Los valoro mucho, pero tenemos que analizarlo todo y ya se verá al final de temporada", comentó. Finalmente, destacó el liderazgo dentro del vestuario, mencionando a jugadores como Gavi, Pedri y Frenkie de Jong como piezas fundamentales para el crecimiento del equipo.