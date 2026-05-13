 Romario da Silva sufre grave lesión en el futbol hondureño
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Romario da Silva sufre grave lesión en el futbol hondureño

El exjugador de Xelajú MC, Antigua GFC y Santa Lucía, sufrió una fractura expuesta en el partido entre Motagua y Olancho por el campeonato hondureño.

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Romario da Silva fue elegido el Jugador del Partido entre San Miguelito y Xelajú
Romario da Silva fue elegido el Jugador del Partido entre San Miguelito y Xelajú / FOTO: Derick Gutierrez

La grave lesión del futbolista brasileño Romario da Silva estremeció al fútbol hondureño y generó preocupación a nivel internacional durante la jornada 4 de las triangulares del torneo Clausura 2025-26 de la Liga Nacional de Honduras. El mediocampista sufrió una impactante fractura expuesta en el compromiso donde el Motagua derrotó 2-0 al Olancho, el martes 12 de mayo, en el estadio Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Las imágenes del incidente causaron conmoción entre jugadores, aficionados y cuerpos técnicos debido a la gravedad de la acción.

Tras recibir atención inmediata sobre el terreno de juego, el volante fue retirado en camilla y trasladado rápidamente a un centro asistencial, donde los médicos lograron estabilizar su pie izquierdo antes de practicarle diversos estudios radiológicos. Horas después, los primeros informes médicos señalaron que el brasileño sufrió una luxo fractura de peroné, aunque todavía no se descarta una posible afectación en la tibia. Debido a la complejidad de la lesión, el jugador será intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Tegucigalpa por el reconocido doctor Avilés.

Romario da Silva pasará por el quirófano

Hasta el momento, el Motagua no ha emitido un comunicado oficial detallando el alcance definitivo de la lesión ni el tiempo exacto de recuperación del futbolista. Sin embargo, diferentes reportes médicos apuntan a que el proceso de rehabilitación podría extenderse entre seis y ocho meses, un periodo considerable que dejaría a Romario da Silva fuera de las canchas durante gran parte de la temporada. De confirmarse ese pronóstico, el sudamericano podría regresar a la actividad competitiva hasta finales de noviembre o incluso en febrero del próximo año.

La situación ha provocado una ola de mensajes de apoyo hacia el jugador en redes sociales y dentro del entorno futbolístico centroamericano. Compañeros, aficionados y rivales deportivos han expresado su solidaridad, deseándole una recuperación exitosa y un pronto regreso a los terrenos de juego. Más allá del resultado deportivo, el episodio dejó en evidencia los riesgos físicos que enfrentan los futbolistas profesionales y recordó la importancia de la atención médica inmediata en este tipo de emergencias deportivas.

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