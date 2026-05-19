 Todo listo para la final de la Europa League
Deportes

Todo listo para la final de la Europa League

El estadio Tüpras de Estambul albergará la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo, dos clubes que buscan hacer historia.

Compartir:
Trofeo de la Europa League en Estambul, Turquía - UEFA
Trofeo de la Europa League en Estambul, Turquía / FOTO: UEFA

La final de la Europa League tendrá este miércoles un duelo cargado de historia, ambición y reivindicación personal cuando el Aston Villa de Unai Emery se enfrente al Friburgo en el estadio Tüpras de Estambul. Lo que hace poco más de dos años parecía un sueño imposible para el conjunto inglés, hoy está a noventa minutos de convertirse en realidad. Emery llegó a Birmingham a finales de 2022 con la promesa de clasificar al club a competiciones europeas y devolverle la gloria con un título. En aquel momento, el Villa peleaba por evitar el descenso y pocos creían en un proyecto que ahora tiene al club disputando su primera final continental desde 1982.

La transformación del Aston Villa bajo el mando del técnico español ha sido notable. Emery no solo estabilizó al equipo, sino que lo convirtió en un conjunto competitivo y acostumbrado a pelear en la élite europea. El entrenador vasco, considerado por muchos como el gran especialista de la Europa League, buscará levantar su quinto trofeo en esta competición tras sus éxitos con Sevilla y Villarreal. Su única derrota en una final europea fue en 2019 con el Arsenal ante el Chelsea. Ahora, tiene la oportunidad de seguir ampliando una leyenda que le ha valido el apodo de "Míster Europa League".

¿Quién será el campeón de la Europa League?

En lo futbolístico, el Aston Villa llega con una base sólida y un equipo experimentado. La principal incógnita pasa por la recuperación de Amadou Onana, aunque Victor Lindelof apunta a mantenerse como acompañante de Youri Tielemans en el mediocampo. Jugadores como John McGinn, Ollie Watkins y Emiliano Martínez representan el carácter competitivo de un equipo que mezcla intensidad, orden y eficacia ofensiva. Para el club inglés, conquistar el título supondría cerrar uno de los procesos de reconstrucción más exitosos del fútbol europeo reciente.

Del otro lado estará un Friburgo que afronta la noche más importante de su historia. El club alemán, reconocido por su estabilidad institucional y sus proyectos a largo plazo, disputará su primera final continental con la ilusión de desafiar los pronósticos. El entrenador Julian Schuster, heredero del legado de Christian Streich, ha construido un equipo equilibrado que combina experiencia y juventud. Futbolistas como Vincenzo Grifo, Mathias Ginter y Johan Manzambi lideran a un plantel que viene de asegurar presencia europea tras una contundente victoria sobre el Leipzig en la Bundesliga.

La final promete un choque de estilos y emociones en Estambul. Aston Villa llega como favorito por experiencia y jerarquía, mientras que Friburgo buscará escribir la página más gloriosa de su historia. El árbitro francés François Letellier será el encargado de dirigir un encuentro que arrancará a las 13:00 horas de Guatemala y que paralizará a dos aficiones que sueñan con una noche eterna en Europa.

Foto embed
Trofeo de la UEFA Europa League - instagram @europaleague

En Portada

Gobernación sustituirá comedores de la PNC con bono para policíast
Nacionales

Gobernación sustituirá comedores de la PNC con bono para policías

08:27 AM, Mayo 19
Política migratoria de Trump impacta a familias guatemaltecas: más niños quedan sin sus padrest
Nacionales

Política migratoria de Trump impacta a familias guatemaltecas: más niños quedan sin sus padres

08:01 AM, Mayo 19
Incendio consume vehículos en taller mecánico de Mixcot
Nacionales

Incendio consume vehículos en taller mecánico de Mixco

06:33 AM, Mayo 19
Graban momento en que agentes de la PMT reducen a presunto agresor de mujert
Nacionales

Graban momento en que agentes de la PMT reducen a presunto agresor de mujer

07:45 AM, Mayo 19
Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal para el Mundialt
Universo Futbol

Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal para el Mundial

06:59 AM, Mayo 19

Temas

GuatemalaDestacadasFútbolMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos