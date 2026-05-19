Todo listo para la final de la Europa League

La final de la Europa League tendrá este miércoles un duelo cargado de historia, ambición y reivindicación personal cuando el Aston Villa de Unai Emery se enfrente al Friburgo en el estadio Tüpras de Estambul. Lo que hace poco más de dos años parecía un sueño imposible para el conjunto inglés, hoy está a noventa minutos de convertirse en realidad. Emery llegó a Birmingham a finales de 2022 con la promesa de clasificar al club a competiciones europeas y devolverle la gloria con un título. En aquel momento, el Villa peleaba por evitar el descenso y pocos creían en un proyecto que ahora tiene al club disputando su primera final continental desde 1982.
La transformación del Aston Villa bajo el mando del técnico español ha sido notable. Emery no solo estabilizó al equipo, sino que lo convirtió en un conjunto competitivo y acostumbrado a pelear en la élite europea. El entrenador vasco, considerado por muchos como el gran especialista de la Europa League, buscará levantar su quinto trofeo en esta competición tras sus éxitos con Sevilla y Villarreal. Su única derrota en una final europea fue en 2019 con el Arsenal ante el Chelsea. Ahora, tiene la oportunidad de seguir ampliando una leyenda que le ha valido el apodo de "Míster Europa League".
¿Quién será el campeón de la Europa League?
En lo futbolístico, el Aston Villa llega con una base sólida y un equipo experimentado. La principal incógnita pasa por la recuperación de Amadou Onana, aunque Victor Lindelof apunta a mantenerse como acompañante de Youri Tielemans en el mediocampo. Jugadores como John McGinn, Ollie Watkins y Emiliano Martínez representan el carácter competitivo de un equipo que mezcla intensidad, orden y eficacia ofensiva. Para el club inglés, conquistar el título supondría cerrar uno de los procesos de reconstrucción más exitosos del fútbol europeo reciente.
Del otro lado estará un Friburgo que afronta la noche más importante de su historia. El club alemán, reconocido por su estabilidad institucional y sus proyectos a largo plazo, disputará su primera final continental con la ilusión de desafiar los pronósticos. El entrenador Julian Schuster, heredero del legado de Christian Streich, ha construido un equipo equilibrado que combina experiencia y juventud. Futbolistas como Vincenzo Grifo, Mathias Ginter y Johan Manzambi lideran a un plantel que viene de asegurar presencia europea tras una contundente victoria sobre el Leipzig en la Bundesliga.
La final promete un choque de estilos y emociones en Estambul. Aston Villa llega como favorito por experiencia y jerarquía, mientras que Friburgo buscará escribir la página más gloriosa de su historia. El árbitro francés François Letellier será el encargado de dirigir un encuentro que arrancará a las 13:00 horas de Guatemala y que paralizará a dos aficiones que sueñan con una noche eterna en Europa.