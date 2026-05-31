Mazatenango recibe a Deportivo Suchitepéquez

Una caravana multitudinaria acompañó a la delegación del Deportivo Suchitepéquez en su ingreso a Mazatenango, donde posteriormente, los jugadores se presentaron ante su público para festejar la obtención del boleto a la Liga Nacional tras ocho años de intentos jugando en la Liga de Futbol Primera División de Guatemala.
Deportivo Suchitepéquez jugó anoche en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el partido único por el ascenso ante Deportivo Nueva Santa Rosa, y con un marcador de 3-1, los mazatecos vencieron a su rival y ganaron el ascenso a la máxima categoría del futbol chapín.
Y este domingo, en horas de la tarde, la delegación llegó a Mazatenango, donde miles y miles de aficionados les recibieron alegremente y les aplaudieron la gesta hecha en el estadio colonial.
Vuvuzelas, matracas, gorgoritos, y todo aquel tipo de instrumento ideal para hacer ruido acompañaron el recorrido de los jugadores del conjunto "Venado" en los últimos kilómetros del recorrido hasta llegar al punto donde el pueblo los esperaba con los brazos abiertos.
Los discursos
En una tarima improvisada, los jugadores del Deportivo Suchitepéquez subieron a saludar a su hinchada y posteriormente, cada uno de los futbolistas fueron nombrados al igual que el cuerpo técnico para ser ovacionados por la multitud congregada en el Parque Central de Mazatenango.
Algunos de ellos emitieron discursos, donde hasta salió el tema de la Policía Municipal de Tránsito de la Antigua Guatemala por haber colocado multas a vehículos de aficionados mazatecos.
Rafael Lezcano, capitán mazateco: "Hay muchas emociones para tan pocas palabras, no hay nada que les pueda decir ahora que se compare lo de anoche cuando ganamos el partido. Sabíamos el compromiso que teníamos y portar ese escudo, la verdad, muy orgulloso del equipo, junta directiva, y darles a ustedes las gracias (afición) porque cuando lo necesitamos ahí estuvieron".
Erick González, técnico de Suchitepéquez: "Este equipo es histórico. Nunca debió salir de Liga Nacional. Hoy se terminó la tristeza de ocho años de lágrimas, hoy somos de Liga Nacional, pero no será fácil; debemos unirnos como este grupo se unió de vibra positiva y bendición de Dios".