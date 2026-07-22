Joshua Kuroda-Grauer: Beisbolista sufre lesión tras pelotazo

Joshua Kuroda-Grauer, recién ascendido a las filas de los Oakland Athletics, fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir una ruptura de testículo, una lesión poco común en el béisbol profesional.
El joven jugador, de 23 años, debió ser hospitalizado luego de recibir un impacto en la ingle durante un encuentro reciente, apenas horas después de haber conectado su primer jonrón en las Grandes Ligas.
Según reportes oficiales de la MLB, Joshua Kuroda-Grauer fue incluido en la lista de lesionados del equipo, con un periodo de recuperación estimado en 10 días antes de poder retomar la actividad en el diamante.
El incidente tuvo lugar durante el segundo inning de un partido entre los Athletics y los Diamondbacks, en el Chase Field de Arizona.
Joshua Kuroda-Grauer había logrado su primer cuadrangular como profesional y, en la quinta entrada, fue golpeado en la ingle por un batazo de foul.
El jugador permaneció tendido en el terreno algunos minutos mientras recibía atención médica, pero logró reincorporarse para finalizar su turno al bate y regresar al campo para defender la tercera base durante la parte baja del inning.
Sin embargo, ya en el sexto episodio, Donovan Walton debió sustituirlo en la defensa. Esa misma noche, el joven fue trasladado al Hospital St. Joseph en Phoenix para ser sometido a cirugía. Los médicos lo reportaron estable luego del procedimiento.
Destaca que Joshua Kuroda-Grauer había sido promovido desde la filial de Las Vegas el 29 de junio. En sus 16 primeros juegos en las Grandes Ligas batea para un promedio de .417, igualando a Eddie Murphy en 1912 en la mayor cantidad de hits (25 en 60 turnos) para un novato en ese periodo.
¿Qué es una ruptura testicular y por qué requiere atención urgente?
La ruptura de testículo es una urgencia médica poco frecuente pero grave. Según Cleveland Clinic, ocurre cuando la túnica albugínea, la membrana que recubre el testículo, se desgarra. Esto sucede, generalmente, después de un golpe fuerte en el escroto, que comprime el testículo contra un hueso de la pelvis, o por una herida penetrante.
En la mayoría de los casos, los médicos deben realizar una reparación quirúrgica, aunque, si la lesión es severa, puede ser necesario extirpar el testículo dañado. Los testículos son órganos expuestos, sin protección de huesos o músculos, lo que los deja vulnerables a este tipo de lesiones.
La clínica señala que la ruptura testicular ocurre cuando una fuerza de al menos 22.7 kilogramos impacta los testículos. Aunque menos frecuente que un traumatismo testicular simple, los síntomas son alarmantes y exigen atención inmediata. Entre ellos se encuentran:
- Dolor intenso en el testículo
- Hinchazón testicular
- Moretones en la zona
- Náuseas y vómitos
- Dolor o molestias en la parte baja del abdomen
- Sangre en la orina (hematuria)
- Dolor al orinar (disuria)
- Fiebre posterior a la lesión