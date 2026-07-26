Tadej Pogacar se proclama campeón del Tour de Francia 2026

Tadej Pogacar volvió a confirmar su lugar entre las máximas leyendas del ciclismo al proclamarse este domingo campeón del Tour de Francia 2026. El esloveno del UAE Team Emirates conquistó su quinta corona en la ronda gala tras completar una actuación dominante a lo largo de las 21 etapas, consolidándose como el gran referente del pelotón internacional. Con este nuevo éxito, el corredor de 27 años igualó un registro histórico que durante décadas parecía reservado para un grupo muy exclusivo.
Gracias a este triunfo, Pogacar alcanzó las cinco victorias en el Tour de Francia, una cifra que únicamente habían conseguido Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Aunque Lance Armstrong cruzó primero la meta en siete ediciones consecutivas, todos esos títulos le fueron retirados por dopaje, por lo que el esloveno comparte oficialmente el récord de más conquistas en la historia de la competencia.
Pogacar hace historia
La magnitud del dominio de Pogacar también queda reflejada en su extraordinaria regularidad. Desde que irrumpió como aspirante al título, únicamente cedió el primer lugar en las ediciones de 2022 y 2023, ambas ganadas por el danés Jonas Vingegaard. En esas dos ocasiones, el esloveno finalizó como subcampeón, demostrando una consistencia poco habitual en la era moderna y manteniéndose siempre entre los protagonistas de la carrera más prestigiosa del calendario ciclista.
Además del reconocimiento deportivo, Pogacar cerró una edición altamente rentable desde el punto de vista económico. El campeón recibió un total de 607.840 euros en premios, de los cuales 500.000 corresponden al triunfo en la clasificación general, mientras que el resto proviene de sus resultados parciales y bonificaciones obtenidas durante la competencia.
A esa cantidad aún podrían sumarse los ingresos correspondientes al desempeño colectivo del UAE Team Emirates y otras recompensas derivadas de sus actuaciones en los puertos de montaña, poniendo el broche de oro a otra temporada memorable para el ciclista esloveno.