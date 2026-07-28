Cuenta falsa de Liga Nacional ataca a mexicana Cecilia Lee

El Comité Olímpico Mexicano (COM) expresó su rechazo a los comentarios discriminatorios dirigidos contra la taekwondoísta mexicana Cecilia Lee Kimes, luego de que la atleta regiomontana conquistara la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados en República Dominicana.
La noche del lunes 27 de julio, el organismo deportivo mexicano emitió un comunicado en el que señaló que el deporte debe mantenerse como un espacio de respeto, unión y sana competencia, por lo que no deben tolerarse expresiones de odio, violencia o cualquier mensaje que atente contra la dignidad de los atletas, sin importar su nacionalidad, origen o identidad.
El Comité Olímpico Mexicano rechaza cualquier discriminación
"Seo Hyun Cecilia Lee Kimes es mexicana, representa a México con orgullo, disciplina y entrega, y su nacionalidad, como la de cualquier persona, la define su historia, su cultura y su compromiso con el país que porta en el pecho, no sus rasgos físicos ni su apellido", señaló el COM en su pronunciamiento.
La postura del Comité Olímpico Mexicano surgió después de que una página en redes sociales que utiliza el nombre de "Liga Nacional GT" y que aparenta representar a la Liga Nacional de Guatemala publicara un mensaje considerado discriminatorio contra la deportista mexicana. Dicha cuenta no tiene relación oficial con la Liga Nacional de Guatemala ni representa los valores del deporte guatemalteco.
El comentario surgió después de la competencia de poomsae tradicional individual femenil, disciplina en la que Cecilia Lee obtuvo la medalla de plata para México el pasado 25 de julio. La presea dorada fue conquistada por la guatemalteca Alejandra Higueros, actual número uno del ranking mundial en la especialidad.
Tras el resultado, la mencionada página publicó un mensaje en el que cuestionó la nacionalidad de la atleta mexicana haciendo referencia a sus rasgos físicos y ascendencia. El texto generó críticas debido a que promovía estereotipos y comentarios xenófobos en contra de una deportista que representa oficialmente a México.
Ante esta situación, Cecilia Lee también respondió a través de sus redes sociales y agradeció el respaldo recibido por parte del COM. La atleta calificó este tipo de expresiones como lamentables, al considerar que contribuyen a reforzar prejuicios y generan divisiones entre países durante una competencia internacional.
"Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina", expresó Lee. Asimismo, la taekwondoísta reiteró que la nacionalidad de una persona no puede definirse por su apariencia física, sino por su historia, cultura e identidad. "La nacionalidad no se determina por la apariencia, se determina por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenecemos y representamos. Ojalá exista mayor criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos", agregó.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, la página identificada como "Liga Nacional GT" no había emitido una disculpa pública ni una rectificación sobre sus comentarios. La Liga Nacional de Guatemala tampoco ha reconocido dicha cuenta como un canal oficial.
El Comité Olímpico Mexicano y la propia Cecilia Lee hicieron un llamado a promover un entorno deportivo basado en el respeto, recordando que el esfuerzo, la preparación y los logros de los atletas deben estar por encima de cualquier prejuicio relacionado con su apariencia, origen familiar o identidad cultural.