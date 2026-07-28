 Patinaje le da más medallas a Guatemala en Santo Domingo
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Patinaje le da más medallas a Guatemala en Santo Domingo 2026

Dalia Soberanis y Faberson Bonilla brillaron en patinaje al conquistar una medalla de bronce y una de oro para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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El patinaje guatemalteco destacó en Santo Domingo 2026 con las actuaciones de Dalia Soberanis y Faberson Bonilla - COG
El patinaje guatemalteco destacó en Santo Domingo 2026 con las actuaciones de Dalia Soberanis y Faberson Bonilla / FOTO: CPG
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La delegación de Guatemala empezó una destacada jornada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la sobresaliente actuación de sus representantes en el patinaje. La disciplina aportó dos nuevas preseas al medallero nacional, con una medalla de oro y una de bronce, consolidándose como una de las grandes protagonistas en el inicio de las competencias del día.

La primera alegría llegó por medio de Dalia Soberanis, quien se quedó con la medalla de bronce en la prueba de los 100 metros sprint tras una sólida presentación que le permitió subir al podio. Minutos más tarde, Faberson Bonilla protagonizó uno de los momentos más memorables para la delegación guatemalteca al conquistar la medalla de oro en la misma distancia, demostrando velocidad, técnica y determinación para imponerse sobre sus rivales.

Guatemala suma en el medallaero

Con estos resultados, Guatemala alcanzó un total de 18 medallas en la justa regional al momento de la redacción de esta nota. El balance refleja tres medallas de oro, cinco de plata y diez de bronce, cifras que mantienen al país sumando resultados positivos en una competencia que reúne a los mejores atletas de la región.

La actividad deportiva continúa y las expectativas permanecen altas para la delegación nacional. El bádminton será una de las disciplinas a seguir durante el resto de la jornada, ya que Guatemala disputará varias finales con posibilidades reales de incrementar su cosecha de medallas. De concretarse nuevos éxitos, el país podría cerrar el día con un balance aún más favorable en Santo Domingo 2026.

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Faberson Bonilla, patinador guatemalteco - Archivo

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