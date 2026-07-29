Club Deportivo Municipal y su camisola de mil patrocinadores

El Club Deportivo Municipal de Perú es tendencia en las redes sociales por el lanzamiento de su nueva camisola, la cual contará con un total de mil patrocinadores, siendo la camiseta con más patrocinio de la historia del futbol.
Una crisis financiera en el Club Centro Deportivo Municipal, con sede en Lima, Perú, ha llevado a reinventarse al equipo que fue fundado el 27 de julio de 1935, y que es conocido popularmente como "La Academia" o la "Franja Edil".
Tras perder la categoría en el futbol peruano, actualmente compite en la Copa Perú (fase departamental) tras problemas financieros y descensos administrativos recientes de la Liga 3, el Municipal lanzó la campaña "Los mil sponsors del Muni", una iniciativa que consistió en vender 1.000 espacios publicitarios en su camiseta, los cuales fueron ocupados en su totalidad por empresas, comercios y emprendedores.
La institución descendió a la Copa Perú, equivalente a la tercera división del país, luego de no poder regularizar sus deudas, situación que también complicó la llegada de patrocinadores tradicionales.
La dirigencia decidió ofrecer cada espacio de la camiseta por USD 60, una cifra accesible que permitió sumar una gran cantidad de patrocinadores en apenas tres meses. Con esta estrategia, el club consiguió reunir recursos para sostener su proyecto deportivo y afrontar la temporada con el objetivo de regresar al futbol profesional.
¿Cómo es la indumentaria del Club Deportivo Municipal?
El uniforme presenta un diseño compuesto por pequeños cuadros blancos y negros, donde aparece el logotipo de cada uno de los patrocinadores.
Sobre esa base se mantienen los elementos tradicionales del club, como la franja roja diagonal y el escudo de Deportivo Municipal, conservando la identidad de una institución fundada en 1935.
La camiseta ya fue utilizada en competición y salió a la venta. Los aficionados y fieles seguidores del conjunto peruano la han adquirido para ser parte de este momento histórico.