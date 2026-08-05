 Joven futbolista muere tras recibir un balazo en pleno juego
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Joven promesa del futbol muere tras recibir un balazo en pleno partido

Jugaba para cumplir su sueño, pero un disparo terminó con su vida.

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Joven promesa del futbol muere tras recibir un balazo por error durante un partido en Brasil., Captura de pantalla de Instagram.
Joven promesa del futbol muere tras recibir un balazo por error durante un partido en Brasil. / FOTO: Captura de pantalla de Instagram.
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El futbol brasileño se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de Micael Leandro da Silva, un joven futbolista de 15 años que perdió la vida tras recibir un impacto de bala mientras disputaba un partido en la ciudad de Maceió, en el estado de Alagoas, Brasil.

El adolescente, quien era considerado una promesa del futbol y había formado parte de las categorías inferiores del São Paulo FC, fue alcanzado por un disparo durante el encuentro deportivo, en un hecho que causó conmoción entre jugadores, familiares y habitantes de la zona.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió el sábado 1 de agosto de 2026. Tras recibir el balazo, Micael fue trasladado de emergencia al Hospital General del Estado, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero debido a la gravedad de las heridas confirmaron su fallecimiento.

Las primeras investigaciones apuntan a que el disparo habría ocurrido en medio de un enfrentamiento entre grupos relacionados con el narcotráfico. Según los reportes preliminares, el joven habría sido una víctima accidental de la violencia que se registró en los alrededores del lugar donde se desarrollaba el partido.

São Paulo FC se pronuncia 

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales y en la comunidad del futbol brasileño. El São Paulo FC, club donde Micael militó en las categorías Sub-14 y Sub-15, confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

Con inmensa tristeza, lamentamos el fallecimiento de Micael Leandro da Silva, ocurrido este sábado, 1 de agosto de 2026, en Maceió. El atleta tenía 15 años de edad", señaló el equipo en un comunicado.

El club recordó que el joven llegó a sus filas en el segundo semestre del año pasado y permaneció hasta abril de 2026, además de destacar que conquistó la Copa Fictor Sub-15 con la institución.

La muerte de Micael deja nuevamente en evidencia el impacto de la violencia en comunidades deportivas y termina de manera trágica con la carrera de un joven que buscaba cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

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