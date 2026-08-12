Memphis Depay anuncia que demandará al Corinthians

El futuro de Memphis Depay en el fútbol brasileño dio un giro inesperado luego de que Corinthians anunciara que no renovará el contrato del delantero neerlandés, cuyo vínculo con la institución expiró a finales de julio. El club paulista explicó que la decisión responde "exclusivamente" a razones financieras y que asumir un nuevo compromiso con el atacante no sería compatible, en este momento, con el equilibrio económico que busca preservar. La entidad agradeció al jugador por su dedicación y por los resultados obtenidos durante su etapa en el equipo.
La determinación provocó una fuerte reacción de Depay, quien aseguró que existía un acuerdo formal para prolongar su permanencia durante dos temporadas más. "Muy decepcionado de leer que el Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más", escribió el futbolista en sus redes sociales. El neerlandés afirmó que la renovación había sido pactada "explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero", pero señaló que "algunas personas decidieron romper este compromiso". Además, advirtió que defenderá sus intereses: "Yo no quería que esto suceda y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para defender mis intereses".
Memphis Depay demandará al Corinthians
El conflicto podría trasladarse al terreno legal. De acuerdo con reportes de medios brasileños citados por Globo Esporte, Corinthians acumularía una deuda de 42 millones de reales con Depay, equivalente a aproximadamente ocho millones de dólares y sin incluir intereses. El atacante llegó al conjunto paulista en septiembre de 2024 y, durante su paso por la institución, disputó 79 partidos, marcó 20 goles y conquistó tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa Rei en 2026. El propio jugador anticipó que dará más detalles del caso en los próximos días: "En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan por seguro que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción".
Corinthians, por su parte, anunció que su presidente, Osmar Stabile, ofrecerá próximamente una conferencia de prensa para explicar las razones que llevaron a la directiva a no renovar al delantero. La situación se produce además en un momento complicado para el equipo dirigido por Fernando Diniz, que afronta los octavos de final de la Copa Libertadores con varias bajas en ataque.
El 'Timao' deberá visitar a Rosario Central en Argentina por el partido de ida de la serie, mientras que la vuelta se disputará el 20 de agosto en el Neo Química Arena. Sin Depay y con ausencias como la de Yuri Alberto, el conjunto brasileño tendrá que buscar nuevas alternativas ofensivas mientras crece la incertidumbre sobre el desenlace del conflicto entre el club y una de sus principales figuras de los últimos años.