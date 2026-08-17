Futbolista del Cagliari en estado grave tras accidente

El fútbol italiano vive horas de preocupación por la salud de Yael Trepy, delantero francés de 20 años que milita en el Cagliari y permanece en coma inducido después de estar a punto de morir ahogado en una piscina de una villa situada en la Costa Esmeralda, en Cerdeña. El futbolista fue trasladado de urgencia al hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde continúa internado en la unidad de cuidados intensivos y bajo vigilancia médica permanente.
El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 18:00 horas locales, cuando Trepy se encontraba en la piscina y terminó en la zona más profunda. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el joven tuvo dificultades para mantenerse a flote y no sabía nadar. Fue rescatado rápidamente del agua, pero su estado obligó a los servicios de emergencia a intervenir de inmediato. Tras ser intubado, fue trasladado en helicóptero hasta Sassari, donde los médicos determinaron la gravedad de su cuadro.
Cagliari está al tanto de la situación de su futbolista
Los estudios realizados después de su ingreso revelaron una importante presencia de líquido en los pulmones, una complicación que dificulta la correcta oxigenación del organismo. Ante esta situación, el equipo médico decidió mantenerlo en coma inducido para facilitar el tratamiento y evitar un mayor sufrimiento mientras permanece bajo observación.
La situación supone un duro golpe para el entorno del futbolista, especialmente porque el accidente se produjo en un momento de crecimiento en su carrera. Trepy debutó en la Serie A con Cagliari durante la temporada pasada y marcó el gol del empate ante Cremonese en los últimos minutos. Además, apenas dos días antes del accidente había sido titular en la victoria de Cagliari frente a Arezzo por la Copa Italia.
El club italiano expresó públicamente su respaldo al jugador y a su familia mientras continúa pendiente de su evolución. Cagliari informó que mantiene contacto permanente con el centro médico y los familiares del delantero. "El club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca su evolución", señaló la institución en un comunicado. Además, el equipo manifestó su acompañamiento a Trepy y a sus seres queridos y pidió "el máximo respeto a su privacidad" durante estas horas de incertidumbre. La entidad indicó que dará a conocer cualquier novedad cuando exista nueva información sobre el estado de salud del futbolista.
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