 Futbolista del Cagliari en estado grave tras accidente
Deportes

Futbolista del Cagliari, de Italia, en estado grave tras accidente en una piscina

El futbolista francés, de 20 años, permanece en coma inducido y en estado grave tras casi morir ahogado en una piscina.

Compartir:
Yael Trepy, delantero francés de 20 años que milita en el Cagliari y permanece en coma inducido después de estar a punto de morir ahogado - Cagliari
Yael Trepy, delantero francés de 20 años que milita en el Cagliari y permanece en coma inducido después de estar a punto de morir ahogado / FOTO: Cagliari
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El fútbol italiano vive horas de preocupación por la salud de Yael Trepy, delantero francés de 20 años que milita en el Cagliari y permanece en coma inducido después de estar a punto de morir ahogado en una piscina de una villa situada en la Costa Esmeralda, en Cerdeña. El futbolista fue trasladado de urgencia al hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde continúa internado en la unidad de cuidados intensivos y bajo vigilancia médica permanente.

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 18:00 horas locales, cuando Trepy se encontraba en la piscina y terminó en la zona más profunda. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el joven tuvo dificultades para mantenerse a flote y no sabía nadar. Fue rescatado rápidamente del agua, pero su estado obligó a los servicios de emergencia a intervenir de inmediato. Tras ser intubado, fue trasladado en helicóptero hasta Sassari, donde los médicos determinaron la gravedad de su cuadro.

Cagliari está al tanto de la situación de su futbolista

Los estudios realizados después de su ingreso revelaron una importante presencia de líquido en los pulmones, una complicación que dificulta la correcta oxigenación del organismo. Ante esta situación, el equipo médico decidió mantenerlo en coma inducido para facilitar el tratamiento y evitar un mayor sufrimiento mientras permanece bajo observación.

La situación supone un duro golpe para el entorno del futbolista, especialmente porque el accidente se produjo en un momento de crecimiento en su carrera. Trepy debutó en la Serie A con Cagliari durante la temporada pasada y marcó el gol del empate ante Cremonese en los últimos minutos. Además, apenas dos días antes del accidente había sido titular en la victoria de Cagliari frente a Arezzo por la Copa Italia.

El club italiano expresó públicamente su respaldo al jugador y a su familia mientras continúa pendiente de su evolución. Cagliari informó que mantiene contacto permanente con el centro médico y los familiares del delantero. "El club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca su evolución", señaló la institución en un comunicado. Además, el equipo manifestó su acompañamiento a Trepy y a sus seres queridos y pidió "el máximo respeto a su privacidad" durante estas horas de incertidumbre. La entidad indicó que dará a conocer cualquier novedad cuando exista nueva información sobre el estado de salud del futbolista.

Te puede interesar: 

VIDEO. Carrera termina en pelea en el Autódromo Los Volcanes

Una competencia de motocicletas terminó con un altercado entre varios presentes, quienes intercambiaron insultos, empujones y golpes tras la carrera.

En Portada

Presidente de postuladora para Contralor: El punto crítico va a ser la tabla de gradaciónt
Nacionales

Presidente de postuladora para Contralor: "El punto crítico va a ser la tabla de gradación"

10:47 AM, Ago 17
Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agostot
Nacionales

Guatemala registra un promedio de 10 víctimas de violencia cada día en agosto

09:50 AM, Ago 17
Expertas de la ONU inician visita en Guatemalat
Nacionales

Expertas de la ONU inician visita en Guatemala

07:03 AM, Ago 17
Guatemala brilla en el Campeonato Panamericano de Kickboxingt
Deportes

Guatemala brilla en el Campeonato Panamericano de Kickboxing

09:39 AM, Ago 17
Autoridades dan a conocer los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettieret
Farándula

Autoridades dan a conocer los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere

09:05 AM, Ago 17

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasNoticias de GuatemalaFIFA#ViralesMundial2026Estados UnidosArgentina#liganacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar