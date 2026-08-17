Carrera termina en pelea en el Autódromo Los Volcanes

Momentos de tensión se vivieron este domingo en el Autódromo Los Volcanes, en Escuintla, luego de que varias personas protagonizaran una pelea al finalizar una competencia de motocicletas. El incidente quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales.
De acuerdo con la información compartida por asistentes al evento, el conflicto habría comenzado después de que uno de los competidores mostrara su inconformidad con el resultado de la carrera. La situación fue aumentando de intensidad hasta involucrar a varias personas que se encontraban en el lugar.
Golpes en el Autódromo Los Volcanes tras la carrera
En las imágenes se observa que, antes de que comenzaran las agresiones físicas, algunos de los involucrados intercambiaron insultos y realizaron distintos gestos. Minutos después, los empujones dieron paso a los golpes, mientras varias personas intentaban participar en la confrontación o mantenerse al margen de ella.
La pelea se prolongó durante varios segundos, hasta que parte de los involucrados decidió retirarse del lugar. El hecho generó tensión entre los asistentes y quedó como una situación ajena a la competencia deportiva, que terminó con un episodio de violencia en las instalaciones del Autódromo Los Volcanes.
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