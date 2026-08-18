 Cruz Azul tomará acciones legales contra influencers
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Cruz Azul prepara acciones legales tras polémicos comentarios contra su equipo femenil

Las jugadoras de Cruz Azul recibieron el respaldo del club tras los comentarios difundidos en redes, mientras la institución evalúa acciones legales por el caso.

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Polémica en México tras insultos contra jugadoras de Cruz Azul Femenil
Polémica en México tras insultos contra jugadoras de Cruz Azul Femenil / FOTO: Captura de video y Cruz Azul Femenil
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Cruz Azul manifestó su rechazo a los comentarios realizados en un podcast sobre las futbolistas de su primer equipo femenil, luego de que fragmentos del contenido se viralizaran en redes sociales y provocaran una ola de indignación. Las declaraciones, relacionadas con el desempeño de las jugadoras durante el partido de la Liga MX Femenil ante América, fueron señaladas por su contenido considerado misógino y contrario al respeto hacia las mujeres.

Ante la polémica, la Liga MX Femenil expresó su solidaridad con las integrantes de Cruz Azul y condenó cualquier manifestación de violencia o discriminación. El club cementero, por su parte, emitió un comunicado en el que respaldó a sus jugadoras, cuerpo técnico y directiva, además de informar que se reserva el derecho de emprender acciones legales, tanto por la vía civil como penal, contra quienes resulten responsables de las expresiones difundidas.

El pronunciamiento de Cruz Azul

En su posicionamiento, Cruz Azul también destacó que su directora deportiva, María Fernanda Pons, habría recibido amenazas de distintos usuarios a raíz de la controversia. Por ello, la institución aseguró que ya implementó medidas de protección y que brindará acompañamiento jurídico a la directiva. Entre los señalamientos más contundentes del comunicado se encuentra la afirmación de que el club "rechazamos categóricamente todas las expresiones de misoginia, homofobia y violencia de género en contra de cualquier mujer".

La institución también dejó clara su postura respecto a los creadores del contenido señalado y las empresas que los respaldan. "La institución se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales)", indicó Cruz Azul, al tiempo que aseguró que no mantendrá vínculos con dichos personajes. El club enfatizó que está dispuesto a aceptar la crítica deportiva y el diálogo, pero estableció como límite cualquier expresión que pueda constituir violencia de género o representar un riesgo para las mujeres que forman parte de la institución.

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