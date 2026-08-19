Flick asegura que Rodri “elevará el nivel” del Barcelona

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, valoró este miércoles la incorporación de Rodrigo Hernández, Rodri, quien llega al conjunto azulgrana procedente del Manchester City con un contrato que lo vincula al club hasta el 30 de junio de 2030. El técnico alemán aseguró que la llegada del centrocampista español tendrá un impacto positivo en toda la plantilla.
En declaraciones difundidas por los medios oficiales del Barcelona, Flick se mostró convencido de que el fichaje del capitán de la selección española representa una gran oportunidad para el equipo. "Es una gran oportunidad para nosotros tener a Rodri. Todos estábamos convencidos al 100 % de su fichaje porque es un jugador fantástico", afirmó el entrenador.
Flick "encantado" con el fichaje de Rodri
Flick no escatimó elogios hacia el mediocentro madrileño y destacó especialmente su capacidad para dominar diferentes facetas del juego. Para el técnico azulgrana, Rodri "es el mejor ‘6’" del mundo, debido a que tiene la capacidad de "controlar los partidos, pero también ayuda mucho en defensa". Además, resaltó otra de sus virtudes: "Es un jugador que destaca por ganar duelos aéreos".
La llegada de Rodri, según Flick, también puede provocar una mejora colectiva dentro del vestuario azulgrana. "Es un jugador que aporta cosas especiales a cualquier equipo y, para mí, es fantástico tenerlo aquí", señaló el alemán, quien considera que su presencia "elevará el nivel de todos los jugadores" de la actual plantilla del Barcelona. Con esta incorporación, el conjunto catalán suma experiencia, jerarquía y equilibrio para afrontar sus próximos desafíos.
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