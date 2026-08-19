 Flick asegura que Rodri “elevará el nivel” del Barcelona
Deportes

Flick asegura que Rodri “elevará el nivel” del Barcelona

Hansi Flick celebró la llegada de Rodri al Barcelona y destaca su calidad, liderazgo y capacidad para cambiar los partidos.

Compartir:
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - FC Barcelona
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, valoró este miércoles la incorporación de Rodrigo Hernández, Rodri, quien llega al conjunto azulgrana procedente del Manchester City con un contrato que lo vincula al club hasta el 30 de junio de 2030. El técnico alemán aseguró que la llegada del centrocampista español tendrá un impacto positivo en toda la plantilla.

En declaraciones difundidas por los medios oficiales del Barcelona, Flick se mostró convencido de que el fichaje del capitán de la selección española representa una gran oportunidad para el equipo. "Es una gran oportunidad para nosotros tener a Rodri. Todos estábamos convencidos al 100 % de su fichaje porque es un jugador fantástico", afirmó el entrenador.

Flick "encantado" con el fichaje de Rodri

Flick no escatimó elogios hacia el mediocentro madrileño y destacó especialmente su capacidad para dominar diferentes facetas del juego. Para el técnico azulgrana, Rodri "es el mejor ‘6’" del mundo, debido a que tiene la capacidad de "controlar los partidos, pero también ayuda mucho en defensa". Además, resaltó otra de sus virtudes: "Es un jugador que destaca por ganar duelos aéreos".

La llegada de Rodri, según Flick, también puede provocar una mejora colectiva dentro del vestuario azulgrana. "Es un jugador que aporta cosas especiales a cualquier equipo y, para mí, es fantástico tenerlo aquí", señaló el alemán, quien considera que su presencia "elevará el nivel de todos los jugadores" de la actual plantilla del Barcelona. Con esta incorporación, el conjunto catalán suma experiencia, jerarquía y equilibrio para afrontar sus próximos desafíos.

Foto embed
Rodri Hernández fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona - FC Barcelona

También te puede interesar:

El Madrid llamó a su puerta, pero Rodri eligió al Barça: “Era mi primera opción”

Durante su presentación, Rodri reconoció que tuvo otras propuestas antes de fichar por el Barça y explicó los motivos deportivos que lo llevaron a elegir al club catalán.

En Portada

Guatemala suma más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en lo que va de 2026t
Nacionales

Guatemala suma más de 90 hallazgos de cuerpos abandonados en lo que va de 2026

08:23 AM, Ago 19
OEA pide un proceso transparente en elección del Contralor Generalt
Nacionales

OEA pide un proceso transparente en elección del Contralor General

06:59 AM, Ago 19
Incendio consume bodega de escuela en zona 1t
Nacionales

Incendio consume bodega de escuela en zona 1

07:41 AM, Ago 19
Tráiler bloquea carriles y causa caos en ruta interamericanat
Nacionales

Tráiler bloquea carriles y causa caos en ruta interamericana

06:20 AM, Ago 19
Jorge Aparicio explota contra la afición de Xelajú MCt
Deportes

Jorge Aparicio explota contra la afición de Xelajú MC

07:08 AM, Ago 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaDestacadasFIFAEstados UnidosPNC#liganacionalredes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar