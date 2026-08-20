 LaLiga: Cinco datos clave del Espanyol vs. Real Madrid
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LaLiga: Cinco datos clave del Espanyol vs. Real Madrid

El Espanyol y el Real Madrid se enfrentan este sábado, en el RCDE Stadium a partir de las 13:30 horas de Guatemala.

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Real Madrid debuta este sábado en LaLiga ante Espanyol
Real Madrid debuta este sábado en LaLiga ante Espanyol / FOTO: @realmadrid
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El Espanyol y el Real Madrid se enfrentan este sábado, en el RCDE Stadium, en un partido habitualmente complejo para los intereses blanquiazules, pero que llega en un buen momento para el anfitrión tras haber derrotado al Levante en casa con un contundente 3-0.

Tres triunfos del Espanyol en las diez últimas visitas del Madrid

En las diez últimas visitas del Real Madrid al estadio blanquiazul, el Espanyol ha cosechado tres victorias: 2024-25 (1-0), 2021-22 (2-1) y 2017-18 (1-0). El resto de compromisos se han saldado con victoria del cuadro blanco. Los empates entre ambos conjuntos son muy poco habituales.

Los números de Manolo González contra el Real Madrid

El entrenador blanquiazul se ha enfrentado al Real Madrid en cuatro ocasiones, con un balance de tres derrotas y una victoria. El triunfo llegó en la jornada 22 de la temporada 2024-25, en el RCDE Stadium (1-0). Con González en el banquillo, el Espanyol ha encajado ocho goles y ha marcado dos.

José Mourinho nunca ha perdido contra el Espanyol

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, nunca ha perdido contra el Espanyol. El portugués se ha medido a los catalanes en seis ocasiones y ha firmado cuatro victorias y dos empates. El técnico luso buscará este sábado arrancar con un triunfo su nueva etapa en el conjunto blanco.

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José Mourinho, técnico portugués - EFE

Madrid multiplica por diez el valor de mercado del Espanyol

El valor de mercado de la actual plantilla del Real Madrid, según el portal especializado Transfermarkt, es de 1,45 mil millones de euros. Multiplica por más de diez el del Espanyol, de 120,1 millones. El conjunto visitante es favorito, pero los blanquiazules reivindican su fortaleza y ambición.

El mejor debut del Espanyol en cuatro décadas

El Espanyol sólo ha disputado una jornada, pero no deja de ser buena noticia para los periquitos que, con el 3-0 contra el Levante, hayan firmado su mejor inicio en 41 años, desde el 5-0 al Cádiz de la temporada 1985-86. Se prevé que el RCDE Stadium presente una gran entrada el sábado.

Mourinho habla sobre su regreso al Real Madrid: “Es volver a casa”

Un mes después del inicio de la pretemporada, José Mourinho fue presentado como nuevo técnico del Real Madrid y firmó su contrato en un acto privado celebrado en el club.

*Información EFE.

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