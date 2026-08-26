Barcelona suspende el homenaje a sus campeones del mundo

El FC Barcelona decidió suspender el homenaje que tenía previsto realizar este jueves a los ocho futbolistas de su primera plantilla que se proclamaron campeones del mundo con la selección española. El reconocimiento debía llevarse a cabo sobre el césped del Spotify Camp Nou antes del partido de LaLiga EA Sports frente al Athletic Club.
La decisión llega después del incidente ocurrido el pasado domingo en Elche, donde un aficionado azulgrana fue golpeado por agentes de la Policía Nacional tras retirarle una bandera estelada. El episodio generó malestar dentro del entorno del club y llevó a la directiva a considerar que no existía el ambiente adecuado para realizar un acto relacionado con la selección española.
Barcelona le comunicó su decisión a la RFEF
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, explicó que la entidad comunicó su decisión a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), organismo que había propuesto el homenaje y que, según el dirigente azulgrana, comprendió perfectamente la postura del club. Laporta consideró que el fútbol debe contribuir a unir a las personas y no convertirse en un motivo para aumentar las diferencias o los enfrentamientos.
Los jugadores que iban a recibir el reconocimiento eran Joan Garcia, Eric Garcia, Pedri, Pau Cubarsí, Gavi, Rodri, Dani Olmo y Lamine Yamal. La RFEF había impulsado este tipo de homenajes en diferentes estadios españoles para reconocer a los futbolistas que conquistaron el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el acto realizado el pasado sábado en San Mamés, precisamente ante el Athletic, estuvo marcado por los silbidos de un sector de la afición hacia los representantes de la selección, situación que provocó la reacción del seleccionador Luis de la Fuente.
En medio de este contexto, Laporta también condenó lo que calificó como una actuación policial "desproporcionada y violenta" contra el aficionado azulgrana y reclamó que, si los hechos se confirman, los responsables sean sancionados. Además, ante el llamado de algunos grupos de animación para acudir al partido contra el Athletic con banderas esteladas, el presidente del Barça anticipó una posible exhibición de estos símbolos. Laporta defendió el derecho a mostrar la estelada como una expresión de libertad y pidió que quienes la porten puedan hacerlo sin poner en riesgo su integridad física.