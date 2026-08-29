 Guatemala se rinde a los pies de Lester Martínez
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Guatemala se rinde a los pies de Lester Martínez

La afición guatemalteca inunda las redes sociales con mensajes positivos para el boxeador petenero.

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Lester Martínez celebró su triunfo número 21 como profesional
Lester Martínez celebró su triunfo número 21 como profesional / FOTO: EFE
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Guatemala vivió una noche de grandes emociones gracias al triunfo de Lester Martínez ante el croata Luka Plantić, quien perdió su invicto ante el chapín, quien a su vez, elevó sus números a 21 triunfos y un empate, para mantenerse sin derrotas en su categoría de las 168 libras.

Tras su triunfo, Emisoras Unidas de Guatemala dio a conocer el nuevo logro del guatemalteco, y centenares de chapines comenzaron a enviar sus palabras de felicitación hacia el petenero.

A continuación, te presentamos algunos mensajes destacados de nuestras redes sociales:

  • Miguel Navarro: Que buena preparación física y mental de Lester Martínez para esta pelea, muy buena defensa del título por parte del petenero sangre de maíz.
  • Mauricio Francisco Esteban: Ganó la mera raza indígena. Lester, el master, el campeón y toda Guatemala ganamos. Arriba los chapines.
  • Amii Luis: Gracias, Lester. Demuestras que sí se puede; no como el futbol que es pérdida de tiempo.
  • Cibel Velasquez: Campeón en toda regla. Que increíble pelea, gracias Lester por este regalo que nos das a los guatemaltecos de alzar con tu esfuerzo el nombre de Guatemala.
  • Julio César Sánchez López: Felicidades Lester, que Dios lo bendiga para poner en Alto el nombre de Guatemala.
  • Judith Lòpez de Cifuentes: Felicitaciones Lester felicitaciones Guatemala, un gran Campeón. 
Lester Martínez noquea a Luka Plantic y retiene el título interino del CMB

¡Bravo, Lester! El guatemalteco volvió a hacer historia al vencer por nocaut técnico a Luka Plantić en el décimo asalto y retener su título interino del peso supermediano del CMB.

Triunfo de Lester Martínez 

Lester Martínez volvió a demostrar porqué es uno de los grandes referentes del boxeo guatemalteco. Este sábado, el USC Galen Center de Los Ángeles, California, fue escenario de una intensa batalla ante el croata Luka Plantić, en la que estaba en juego el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El recinto lució abarrotado por aficionados guatemaltecos que llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos para respaldar al pugilista originario de Petén, quien tenía como objetivo defender el cinturón y continuar con su impresionante trayectoria profesional.

El petenero fue ganando terreno hasta que, en el décimo asalto, envió al croata a la lona. Aunque Plantić consiguió levantarse y continuar con la pelea, el desenlace estaba cada vez más cerca. Minutos después, Martínez volvió a conectar con autoridad y obligó al árbitro a detener el combate, decretando el nocaut técnico en el décimo asalto y desatando la celebración de los seguidores guatemaltecos.

Con este triunfo, Lester Martínez mantiene el título interino del peso supermediano del CMB y extiende su invicto a 21 victorias, 17 de ellas por la vía del nocaut, además de un empate y ninguna derrota. Ahora, el siguiente capítulo de su carrera podría llevarlo directamente por el campeonato mundial absoluto

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