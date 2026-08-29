Segundo empate consecutivo del Liverpool en la Premier

El Liverpool volvió a dejar dudas en este inicio de temporada y encadenó su segundo empate consecutivo en la Premier League. Los dirigidos por Andoni Iraola igualaron 2-2 ante el Nottingham Forest en Anfield, en un encuentro en el que tuvieron que remontar en dos ocasiones y que terminó con un espectacular gol de Víctor Muñoz para rescatar un punto en la recta final.
El conjunto visitante golpeó primero gracias a Dan Ndoye, quien aprovechó una buena combinación entre Igor Jesus y Morgan Gibbs-White para vencer a Alisson Becker con un disparo raso. Liverpool reaccionó, pero no encontró claridad en ataque y, aunque Florian Wirtz llegó a marcar, su anotación fue anulada por fuera de juego. El 0-1 se mantuvo hasta el descanso y dejó al cuadro local con más dudas que respuestas.
Liverpool reaccionó pero no fue suficiente
La igualdad llegó hasta el minuto 60, cuando Alexander Isak apareció en el segundo palo para conectar un preciso centro de Cody Gakpo. Sin embargo, la alegría duró poco. Un rápido saque de banda de Liam Delap terminó con Neco Williams derribado por Alisson dentro del área, en una acción que generó fuertes protestas de los locales, pero que finalmente permitió al Forest recuperar la ventaja. Cuando Anfield comenzaba a impacientarse, apareció Víctor Muñoz.
El español, que ya había sido protagonista en el empate frente al Newcastle United, aprovechó una asistencia de Wirtz, se giró dentro del área y sacó un potente remate imposible para Matz Sels. El 2-2 devolvió la esperanza al Liverpool, aunque los 'Reds' no encontraron el tercer gol en los minutos finales e incluso estuvieron cerca de perder, tras un disparo desviado de Delap. Con apenas dos puntos en sus dos primeras jornadas, Liverpool ocupa provisionalmente la décima posición y deja un sabor agridulce en su estreno liguero en Anfield.