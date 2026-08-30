 Jude Bellingham: “Los últimos 20 minutos fueron malísimos”
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Jude Bellingham tras el 4-0 ante Málaga: “Los últimos 20 minutos fueron malísimos”

Por su parte, el portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ponderó la actitud del futbolista inglés.

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Jude Bellingham, jugador del Real Madrid
Jude Bellingham, jugador del Real Madrid / FOTO: EFE
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El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, aseguró, tras la victoria por 4-0 ante el Málaga este domingo, en un partido en el que marcó el primer tanto y forzó el segundo, en propia puerta de Alfonso Herrero, que en la primera parte firmaron "un partidazo", pero que los "últimos 20 minutos fueron malísimos".

"La primera parte fue un partidazo, pero los últimos 20 minutos fueron malísimos. No sé por qué, pero no fueron buenos", dijo en Realmadrid TV.

José Mourinho, técnico del equipo blanco, hizo cinco cambios en el once titular respecto al partido anterior.

"Tenemos una plantilla muy fuerte. Un equipazo con calidad en todos los lados. Y cuando el míster quiere cambiar, los que no juegan el otro día están listos y por eso juegan tan bien hoy", destacó el inglés.

Además, señaló que la razón de sus dos goles y una asistencia en los tres primeros partidos de la temporada se deben a que tiene "más libertad" sobre el césped.

"Estoy un poco más libre. Con libertad para moverme más alto o más bajo si lo necesitamos. Estoy disfrutando mucho y por eso estoy jugando bien", comentó.

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Jude Bellingham, jugador del Real Madrid - EFE

Mourinho, de acuerdo con Bellingham

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ponderó la actitud del inglés Jude Bellingham en su equipo y se mostró de acuerdo con el inglés en la relajación evidenciada en los últimos veinte minutos. El inglés, el más destacado del cuadro blanco, ensalzó el buen primer tiempo pero subrayó que los últimos veinte minutos "fueron malísimos".

"Los últimos 20 minutos, ganando 3-0, puede haber la tendencia de perder un poco el orden o relajarse un poquito. Esa sensación la tuvimos todos. Pero es normal que no tengamos gasolina ni mentalidad para lograrlo los 90 minutos, es algo que tiene que ser progresivo", señaló Mourinho.

El preparador luso, que destacó a Bellingham, desveló el pacto que ambos alcanzaron para que el futbolista no defienda "casi como un segundo lateral izquierdo" y que tuviera más libertad en sus funciones.

"Es muy exigente consigo mismo y con el resto, eso me gusta muchísimo. Yo he pactado con él que mi modo de verle era sin defender como casi un segundo lateral izquierdo. En el partido que ganamos con el Benfica explotamos mucho esa situación. Ahora hemos organizado el equipo de otro modo, donde sabe perfectamente qué tiene que hacer", dijo en rueda de prensa.

Real Madrid golea y mantiene el paso perfecto en LaLiga

El Real Madrid superó al Málaga con anotaciones de Bellingham, un autogol de Alfonso Herrero, Mbappé y Güler para sumar nueve puntos y colocarse como líder provisional de LaLiga.

*Información EFE.

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