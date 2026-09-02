Video antigua de Marco Antonio Figueroa se hace viral

Comunicaciones anunció el pasado lunes la salida del técnico chileno, Marco Antonio Figueroa, tras un arranque complicado en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, el cual tuvo gran repercusión tras la derrota del clásico 338, el cual el "Albo" perdió en casa 0-1 ante Municipal.
Tras el anuncio de la salida de Figueroa, en las redes sociales se empezó a viralizar un video antiguo del técnico sudamericano, que ha causado nuevamente revuelo, así como en el pasado.
"Yo soy Klopp, Guardiola y Mourinho, tengo de los tres", contestó Marco Antonio Figueroa durante una entrevista donde se le consultaba sobre su idea de juego.
En ese sentido, el ahora extécnico de Comunicaciones dijo: "Me gusta defender como Mourinho, que es un tipo bárbaro en la defensa. Me encanta cómo defiende".
Al hablar de Jürgen Klopp, el técnico alemán, Figueroa aseguró: "Me gustan las contras de Klopp -bueno, y ya no está-".
Por último, al comparar su idea de juego con el técnico español Pep Guardiola, Marco Antionio Figueroa expresó: "Me gusta la posesión de Guardiola".
Ese tipo de declaraciones son hoy en día una serie de cuestionamientos que se han en las redes sociales debido a que Comunicaciones no planteó ni una buena defensa, ni una buena delantera en los partidos en los cuales estuvo Figueroa al frente del "Albo".
@fabian_pr7
coinciden con el #Fantasma ? en un entrevista el dt #crema resalta si filosofia de trabajo que seria una mezcla de los 3 maximos exponentes de la direccion tecnica en las ultimas decadas, #mourinho #guardiola y #klopp♬ sonido original - Fabian_pr7
Siguiente partido de Comunicaciones
Kevin García será el encargado de asumir de manera interina la dirección técnica de Comunicaciones, luego de la salida de Marco Antonio Figueroa. El nuevo estratega tendrá como primera prueba el compromiso del próximo sábado frente a Deportivo Mixco, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura 2026.
García conoce de cerca el funcionamiento del equipo, pues desde hace varios torneos se desempeña como analista táctico de Comunicaciones. Además de contar con el respaldo y aprecio de buena parte de la plantilla, el ahora técnico interino también tiene experiencia dentro de las categorías juveniles del club, donde consiguió proclamarse campeón con la categoría Juvenil C de los "Cremas".