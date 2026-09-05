Marquense vs Xelajú: Resultados Fecha 7 Apertura 2026

El estadio Marquesa de la Ensenada se visitó con sus mejores galas para recibir el derbi de occidente entre los equipos Deportivo Marquense y Xelajú M. C., pero el gran ausente fue el público local, el cual no acompañó en el número esperado a su equipo para este compromiso importante en la región alta del país.
Apertura 2026: Marquense 0-4 Xelajú
Con poco público, pero una temperatura característica de ese sector, el duelo comenzó con su inicio y el cuadro del mexicano Roberto Hernández empezó a dominar el juego a su sabor y antojo, dejando sin argumentos futbolísticos a su rival.
El partido comenzó rápido a tener movimiento en el marcador, gracias al tanto del panameño Yair Jaén en apenas 12 minutos de juego para el 0-1.
Luego vino un penal a favor de los visitantes, y el ejecutor fue Diego Casas que de forma excepcional hacía el 0-2.
El 0-3 llegó en la recta final, minuto 43, y fue nuevamente Jaén, quien esta noche celebraba doblete en el partido. Era un lapidario marcador que motivaba a los "Superchivos" salir a la parte final a buscar más anotaciones.
Por parte de los locales, la carga emocional era muy grande, tomando en cuenta que al pitazo de Cristopher Corado la gente empezó a abuchear a sus propios jugadores.
Xelajú en zona de clasificación
Para el segundo tiempo, ya con un cuadro quetzalteco ganando y por goleada, el partido bajo de ritmo y fueron pocas las acciones por destacar. Una de ellas, una atajada de Estuardo Sicán al 57 y con ello evitaba la caída de la portería visitante.
Llegando al minuto 79, el partido cobró tintes de masacre ya que Xelajú a través de Steven Cárdenas hizo el 0-4, marcador que hizo abandonar el graderío a la mayoría de aficionados locales.
Xelajú ganó y llegó a su tercera vitoria del campeonato, y los 10 puntos acumulados hasta el momento le permiten estar en zona de clasificación. Por su parte, Marquense se queda con 9 unidades y deja la zona principal del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
|NO.
|PARTIDO
|FECHA
|ESTADIO
|1
|Antigua 2-1 Aurora
|Viernes, 4 de septiembre
|Pensativo
|2
|Mixco 1-1 Comunicaciones
|Sábado, 5 de septiembre
|Santo Domingo de Guzmán
|3
|Malacateco 2-0 Suchitepéquez
|Sábado, 5 de septiembre
|Santa Lucía
|4
|Marquense 0-4 Xelajú
|Sábado, 5 de septiembre
|Marquesa de la Ensenada
|5
|Cobán Imperial vs. Guastatoya
|Domingo 6 de septiembre
|José Ángel Rossi (13:00 horas)
|6
|Municipal vs. San Pedro
|Domingo 6 de septiembre
|El Trébol (17:00 horas)