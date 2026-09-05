 Marquense vs Xelajú: Resultados Fecha 7 Apertura 2026
Deportes

Xelajú se lleva el derbi del occidente tras gran actuación de Yair Jaén

Tras el triunfo, el cuadro de Roberto Hernández ingresa a la zona de clasificación.

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Xelajú derrotó a Deportivo Marquense en el estadio Marquesa de la Ensenada
Xelajú derrotó a Deportivo Marquense en el estadio Marquesa de la Ensenada / FOTO: Diego José Vásquez
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El estadio Marquesa de la Ensenada se visitó con sus mejores galas para recibir el derbi de occidente entre los equipos Deportivo Marquense y Xelajú M. C., pero el gran ausente fue el público local, el cual no acompañó en el número esperado a su equipo para este compromiso importante en la región alta del país.

Apertura 2026: Marquense 0-4 Xelajú  

Con poco público, pero una temperatura característica de ese sector, el duelo comenzó con su inicio y el cuadro del mexicano Roberto Hernández empezó a dominar el juego a su sabor y antojo, dejando sin argumentos futbolísticos a su rival.

El partido comenzó rápido a tener movimiento en el marcador, gracias al tanto del panameño Yair Jaén en apenas 12 minutos de juego para el 0-1.

Luego vino un penal a favor de los visitantes, y el ejecutor fue Diego Casas que de forma excepcional hacía el 0-2.

El 0-3 llegó en la recta final, minuto 43, y fue nuevamente Jaén, quien esta noche celebraba doblete en el partido. Era un lapidario marcador que motivaba a los "Superchivos" salir a la parte final a buscar más anotaciones.

Por parte de los locales, la carga emocional era muy grande, tomando en cuenta que al pitazo de Cristopher Corado la gente empezó a abuchear a sus propios jugadores.

Xelajú en zona de clasificación   

Para el segundo tiempo, ya con un cuadro quetzalteco ganando y por goleada, el partido bajo de ritmo y fueron pocas las acciones por destacar. Una de ellas, una atajada de Estuardo Sicán al 57 y con ello evitaba la caída de la portería visitante.

Llegando al minuto 79, el partido cobró tintes de masacre ya que Xelajú a través de Steven Cárdenas hizo el 0-4, marcador que hizo abandonar el graderío a la mayoría de aficionados locales.  

Xelajú ganó y llegó a su tercera vitoria del campeonato, y los 10 puntos acumulados hasta el momento le permiten estar en zona de clasificación. Por su parte, Marquense se queda con 9 unidades y deja la zona principal del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. 

NO. PARTIDO FECHA ESTADIO
1 Antigua 2-1 Aurora Viernes, 4 de septiembre Pensativo
2 Mixco 1-1 Comunicaciones Sábado, 5 de septiembre Santo Domingo de Guzmán 
3 Malacateco 2-0 Suchitepéquez Sábado, 5 de septiembre Santa Lucía 
4 Marquense 0-4 Xelajú  Sábado, 5 de septiembre Marquesa de la Ensenada
5 Cobán Imperial vs. Guastatoya  Domingo 6 de septiembre José Ángel Rossi (13:00 horas)
6 Municipal vs. San Pedro  Domingo 6 de septiembre El Trébol (17:00 horas)
Apertura 2026: Marquense vs. Xelajú | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Xelajú / Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Xelajú | Diego José Vásquez

Apertura 2026: Marquense vs. Xelajú / Diego José Vásquez

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