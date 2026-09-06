 Esta sería la sanción económica para Kevin García
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Esta sería la sanción económica para Kevin García

El técnico de Comunicaciones y su equipo de trabajo cometieron un grave error, el cual tendrá sus consecuencias.

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Kevin García, técnico interino de Comunicaciones
Kevin García, técnico interino de Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño
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Deportivo Mixco y Comunicaciones empataron ayer 1-1 en el estadio Santo Domingo de Guzmán como parte de l fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Esteban García abrió el marcador, pero en la última jugada (90+4), un penal de Karel Espino terminó por darle la igualdad al equipo que fue dirigido por Kevin García, que sustituyó a Marco Antonio Figueroa, ahora, técnico del Real Estelí en Nicaragua.

Pero dentro del partido, Kevin García y su equipo de trabajo cometieron un grave error al infringir la regla 6+5, la cual hace referencia que dentro del terreno de juego deben de existir jugando 6 futbolistas nacionales y 5 no nacidos en Guatemala (extranjeros).

Esa situación, pone a Comunicaciones contra la pared, ya que Deportivo Mixco podrá accionar y el "Albo" perdería el duelo con marcador de 3-0, además, se avecina una sanción económica, la cual debería ser pagada por el encargado de dirigir al club.

Comunicaciones jugó con seis futbolistas no nacidos en Guatemala

Kevin García, quien dirigió por primera vez al equipo mayor, cometió un error que le podría significar la pérdida del partido.

Esto dice el reglamento

El artículo 50 del Reglamento de Competencia de la Liga Nacional para la temporada 2026-2027 establece dentro de las "incorrecciones del partido", inciso E: "Infringir la regla de alineación 6+5 invertida dispuesta en el artículo 29, del Reglamento de Competencia, al incluir en un encuentro un número mayor de jugadores no elegibles de lo autorizado jugando simultáneamente".

En ese sentido, se estable la siguiente sanción, de acuerdo a los literales 50.1, 50.2 y 50.3.

  • 50.1: Pérdida del partido respectivo con marcador de 3-0 a favor del oponente
  • 50.2: Si este último, en el tiempo jugado, hubiera logrado una mejor diferencia de goles, esta se mantendrá
  • 50.2: Multa de Q15 mil a la otra persona de la banca que ejerció dichas funciones como director técnico que dirigió al equipo infractor o, en su defecto, al club

En ese sentido debería de existir una conversación entre el técnico y la institución para definir al final quién se hará cargo de esa sanción económica que les sería impuesta por la alineación indebida del sábado ante Deportivo Mixco.

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Artículo que hace referencia a la infracción a la regla 6+5 de la Liga Nacional de Guatemala - Redes sociales

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