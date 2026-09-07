Denuncian a periodista por comentarios contra Bellerín

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid, concretamente ante la sección de Delitos de Odio y Discriminación, contra el periodista y youtuber español Iñaki Angulo por unos comentarios dirigidos al futbolista del Real Betis Héctor Bellerín. Los hechos denunciados se produjeron después del partido que el conjunto verdiblanco disputó el pasado viernes frente al Real Madrid en el Estadio de La Cartuja.
De acuerdo con la denuncia presentada por la asociación, Angulo habría utilizado públicamente expresiones como "maricón encubierto" y "el maricón" para referirse a Bellerín, además de realizar comentarios burlones sobre su expresión de género "Elle". La organización considera que estas manifestaciones, difundidas ante una audiencia de cientos de miles de espectadores, podrían ser constitutivas de un presunto delito de odio y ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que sean investigados.
Héctor Bellerín no se ha pronunciado al respecto
La asociación basa su denuncia en el artículo 510 del Código Penal español, que contempla las conductas que puedan lesionar la dignidad de una persona mediante actos de humillación, menosprecio o descrédito relacionados, entre otros motivos, con su sexo, orientación o identidad sexual o razones de género. Este precepto establece penas que pueden incluir prisión de seis meses a dos años, además de una multa, dependiendo de las circunstancias y de la conducta concreta que pudiera acreditarse.
Ahora, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte solicita que se abra una investigación y se practiquen las diligencias necesarias, especialmente aquellas destinadas al "urgente aseguramiento de la fuente de prueba digital". Asimismo, pide que mientras se analiza el caso se retire el contenido denunciado o se bloquee el acceso al mismo. Será la Fiscalía y, en su caso, los órganos judiciales competentes quienes determinen si los hechos pueden constituir un delito y cuáles serían sus eventuales consecuencias.
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