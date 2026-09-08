 John McGinn anota el primer gol de la Champions 2026/27
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VIDEO. John McGinn anota el primer gol de la Champions League 2026/27

El gol del mediocampista escocés llegó al minuto 11 del partido entre Club Brujas y Aston Villa.

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John McGinn anota el primer gol de la Champions League 2026/27
John McGinn anota el primer gol de la Champions League 2026/27 / FOTO: Aston Villa
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El futbolista escocés John McGinn ha pasado a la historia de la UEFA Champions League al marcar el primer gol de la fase liga de la temporada 2026/27. El centrocampista del Aston Villa abrió el marcador en el minuto 11 del partido disputado en Bélgica frente al Club Brujas, convirtiendo así el estreno goleador de la nueva edición del máximo torneo continental de clubes.

Con este tanto, McGinn se suma a una selecta lista de futbolistas que han tenido el honor de inaugurar el casillero de goles de la competición. Entre ellos figuran nombres tan ilustres como Lionel Messi, Zlatan Ibrahimović, Jari Litmanen y Sergio Agüero. Solo un jugador ha logrado este hito en dos ocasiones distintas: Cristiano Ronaldo, quien lo hizo con el Real Madrid y el Manchester United.

Inicia la Champions League 2026/27

La temporada 2026/27 es la 35ª de la era de la Champions League tal como la conocemos desde su renovación en 1992/93, y la tercera que se disputa bajo el nuevo formato de fase liga. A lo largo de estas décadas, el primer gol de cada campaña ha llegado en momentos y contextos muy variados, desde tantos tempraneros en el primer minuto hasta goles más tardíos en partidos adelantados del calendario.

El tanto de McGinn, anotado a los 11 minutos en el Club Brujas-Aston Villa, cierra por ahora el capítulo de esta particular estadística histórica. Al igual que otros goleadores inaugurales recientes, su nombre queda ya asociado para siempre al inicio de una nueva temporada de la máxima competición europea.

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John McGinn anota el primer gol de la Champions League 2026/27 - Aston Villa

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